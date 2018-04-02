'Risco iminente' de morte para adolescentes, afirma defensor

Unip em Cariacica Crédito: TV Gazeta

Com uma superlotação que já chega ao triplo de sua capacidade, o complexo Uninorte  que reúne as unidades de internação de menores em situação provisória e definitiva em Linhares , é considerado um barril de pólvora com grande risco à vida dos adolescentes, como relata o defensor público da cidade, Bruno Nascimento.

Nas 13 unidades que o Estado possui existem 834 vagas, mas nelas estão internados 1.171 menores. São 337 adolescentes acima da capacidade. Cerca de 86% deste excesso está na Uninorte.

Um local, relata o defensor, onde o risco é iminente. Pode explodir a qualquer momento, em decorrência da superlotação, e acarretar a morte de alguns adolescentes, acrescenta.

Depósito

O perigo é potencializado porque na unidade estão internados adolescentes considerados de alta periculosidade, com envolvimento em roubo com arma verdadeira, latrocínio, homicídio e tráfico de drogas. Muitos com rixas decorrentes de disputas entre gangues, que se refletem dentro da unidade. É um ambiente extremamente perigoso, desabafa Bruno.

Outro ponto considerado preocupante, é o fato das medidas socioeducativas não estarem sendo aplicadas como determina a legislação. De acordo com o defensor, no momento a unidade atua como um depósito de adolescentes, sem oferecer, por exemplo, escolarização, atendimento à saúde e tratamento psicológico adequado.

Bruno vai ainda mais longe ao avaliar que os adolescentes internados na Uninorte não estão sendo submetidos a nenhuma ação de recuperação. Vão cumprir o prazo da medida e voltar para a sociedade do mesmo jeito, ou até pior, completa.

Por situações como esta, inclusive a denunciada por João Henrique dos Santos, pai de um jovem lá internado, é que a Defensoria Pública pretende mover uma ação, para que o Estado indenize, coletivamente, os pais pelo sofrimento que vivem diariamente diante do temor de que seus filhos morram na unidade. Também se preparam para denunciar os fatos à ONU, Unicef e OEA.

Negado

A Promotoria de Linhares também moveu uma ação contra o Estado, pedindo que o número de vagas da unidade fosse triplicado, relata o promotor Fabrício Admiral. O juiz Carlos Abad concedeu uma decisão determinando a ampliação da unidade, mas que acabou sendo mudada pelo Tribunal de Justiça. Aceitaram o recurso do Estado, dizendo que não cabe ao Judiciário dizer o que o Executivo deve fazer. Ficamos de mãos atadas.

A superlotação na unidade, acrescenta o promotor, chegou agora a uma situação insustentável. É um fato que se arrasta há cinco anos, mas a estrutura não suporta mais a atual condição, relata.

Outra ação que também não foi bem sucedida foi um pedido de habeas corpus coletivo proposto pela Defensoria Pública e negado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O documento denuncia que as condições da Uninorte violam a dignidade da pessoa humana.

A ação pedia que o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado (Iases) fixasse um limite no número de adolescentes que podem cumprir medida na unidade. E, em paralelo, fosse estabelecido um fluxo de ingressos e saídas de adolescentes, além da progressão para semiliberdade e medidas em meio aberto do excedente.

Governo admite situação crítica e promete vagas

De acordo com o secretário de Estado de Direitos Humanos, Julio Pompeu, o Estado se prepara para construir duas unidades de internação de menores em regime de semiliberdade, na região Norte do Estado.

A expectativa é de que com as 45 vagas criadas no novo espaço, sejam ampliadas vagas na área provisória da Uninorte.

Ele reconhece que a situação da unidade é crítica e assinala que o Estado também se preocupa com os risco causados pela superlotação, incluindo possíveis motins que resultem em mortes. Esta é também a nossa preocupação, diz, acrescentando que o Estado fechou o ano de 2017 sem a ocorrência de mortes no sistema.

Pompeu destaca que o nível de jovens ingressando nas unidades mantidas pelo Estado tem aumentado muito nos últimos anos. Mesmo assim, tem-se garantido um atendimento preconizado em lei aos menores. É o caso, por exemplo, do atendimento educacional que já está sendo oferecido nas demais unidades capixabas. Mas ainda temos dificuldades com a Uninorte em decorrência da superlotação, explica o secretário.

A lotação das unidades no estado

Ciase (Vitória)

Vagas - 28

Lotação - 5

CSE (Cariacica)

Vagas - 98

Lotação - 97

Metropolitana (Vila Velha)

Vagas - 110

Lotação - 110

Semiliberdade Serra

Vagas - 16

Lotação - 13

Semiliberdade Vila Velha

Vagas - 20

Lotação - 20

UFI (Cariacica - feminina)

Vagas - 36

Lotação - 21

Unip I (Cariacica)

Vagas - 72

Lotação - 72

Unip II (Cariacica)

Vagas - 60

Lotação - 118

Unis (Cariacica)

Vagas - 94

Lotação - 90

Unip Cachoeiro

Vagas - 60

Lotação - 79

Unis Cachoeiro

Vagas - 90

Lotação - 113

Complexo Uninorte

Unip Linhares

Vagas - 60

Lotação - 180

Unis Linhares

Vagas - 90