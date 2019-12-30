Réveillon de Vitória terá até fogos aquáticos

Montagem dos fogos nas balsas para o réveillon 2020, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

A montagem das balsas e dos flutuantes onde ficarão os fogos de artifício do réveillon 2020 de Vitória foi feita na tarde desta segunda-feira (30). A virada para 2020 na Capital será iluminada com mais de 300 cores em diversos formatos, como borboletas, arcos coloridos e também com fogos aquáticos, que estouram dentro da água e depois emergem em direção ao céu.

Ao todo, serão 12 toneladas de foguetes que vão animar a festa em Vitória. De acordo com a prefeitura, a queima de fogos vai ocorrer a partir de cinco balsas, sendo três em Camburi: uma na altura do bairro Jardim Camburi e duas em frente a Jardim da Penha e Mata da Praia, onde está montado o palco principal. As outras duas ficarão em Santo Antônio e Ilha das Caieiras. Os flutuantes também estarão em Camburi.

Montagem das balsas de fogos do réveillon de Vitória

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As balsas e os flutuantes vão ser levados para os locais às 4 horas desta terça-feira (31). A novidade deste ano são os fogos de poucos ruídos . Para isso, serão utilizadas unidades coloridas, que provocam menos barulho que os tradicionais.

A queima de fogos terá a duração de 17 minutos na Praia de Camburi e 10 minutos em Santo Antônio e Ilha das Caieiras.