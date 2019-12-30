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Balsas montadas

Réveillon de Vitória terá até fogos aquáticos

Serão cinco balsas, sendo três em Camburi, uma em Santo Antônio e outra na Ilha das Caieiras. Ao todo, serão 12 toneladas de foguetes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 19:00

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 19:00

Montagem dos fogos nas balsas para o réveillon 2020, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
A montagem das balsas e dos flutuantes onde ficarão os fogos de artifício do réveillon 2020 de Vitória foi feita na tarde desta segunda-feira (30). A virada para 2020 na Capital será iluminada com mais de 300 cores em diversos formatos, como borboletas, arcos coloridos e também com fogos aquáticos, que estouram dentro da água e depois emergem em direção ao céu.
Ao todo, serão 12 toneladas de foguetes que vão animar a festa em Vitória. De acordo com a prefeitura, a queima de fogos vai ocorrer a partir de cinco balsas, sendo três em Camburi: uma na altura do bairro Jardim Camburi e duas em frente a Jardim da Penha e Mata da Praia, onde está montado o palco principal. As outras duas ficarão em Santo Antônio e Ilha das Caieiras. Os flutuantes também estarão em Camburi.

Montagem das balsas de fogos do réveillon de Vitória

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As balsas e os flutuantes vão ser levados para os locais às 4 horas desta terça-feira (31). A novidade deste ano são os fogos de poucos ruídos. Para isso, serão utilizadas unidades coloridas, que provocam menos barulho que os tradicionais.
A queima de fogos terá a duração de 17 minutos na Praia de Camburi e 10 minutos em Santo Antônio e Ilha das Caieiras.
"Este ano teremos um show 'piromusical', onde os fogos serão estourados de acordo com a música. Vamos utilizar um material de baixo ruído como uma forma de dar o exemplo e em respeito aos animais e pessoas com alta sensibilidade. A nossa expectativa é de que 200 mil pessoas estejam presentes em Camburi", contou o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDV), Leonardo Krohling. 

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