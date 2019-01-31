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DESASTRE AMBIENTAL

Réu de Mariana vai negociar pela vale

Executivo Peter Poppinga responde por homicídio

Publicado em 

31 jan 2019 às 00:18

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 00:18

Gerd Peter Poppinga é diretor de ferrosos e carvão Crédito: Divulgação
Destacado como um dos interlocutores da Vale para discutir com o governo a tragédia de Brumadinho (MG) causada pelo rompimento de uma barragem da mineradora, o executivo Gerd Peter Poppinga é um dos réus no processo que apura a queda da barragem de Mariana, que também pertencia à empresa. Poppinga responde por homicídio triplamente qualificado com outros 18 réus pelo desastre que deixou 19 mortos em 2015.
Diretor-executivo de ferrosos e carvão da Vale, Poppinga participou de reunião com o presidente da empresa, Fábio Schvartsman, e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, na terça para tratar de Brumadinho. O executivo foi um dos responsáveis por elaborar a proposta que a Vale apresentou ao governo de encerramento as atividades de todas as barragens de rejeitos do modelo a montante, o mesmo que desabou em Brumadinho e Mariana.
Na denúncia apresentada em 2015, a Procuradoria da República em Minas aponta que, nas duas reuniões que Poppinga participou no Conselho de Administração da Samarco, foi tratada a situação da barragem de Fundão. Na primeira delas, em 15 de abril daquele ano, segundo o MPF, o executivo foi informado das falhas.
“Também teve acesso à imagem da barragem com o dique 1 recuado junto à ombreira esquerda, em desconformidade com o projeto e o manual de operações; e já alteada em aproximadamente 5 metros em relação à cota da última apresentação realizada ao Conselho”, assinalam os procuradores na acusação.
Já na segunda reunião, em agosto daquele ano, o MPF aponta que o executivo foi avisado de várias medidas de corte de custos da empresa, e recomendou que fossem feitos mais cortes. “(...)dentre eles o alteamento de Fundão até a cota 920, em curso no momento do rompimento”, segue a acusação, que aponta que Poppinga teria se omitido “de forma consciente e voluntária de exercer de forma suficiente e adequada seus deveres de organização, coordenação e vigilância geral das atividades da empresa”.
No fim do ano passado, a defesa de Poppinga entrou com um habeas corpus junto ao Tribunal Federal Regional da 1ª. Região (TRF-1) para que ele não fosse julgado pelo crime de homicídio doloso, com intenção de matar. Os advogados do executivo defendem que ele responda pelos crimes de desabamento seguido de morte. A justiça ainda não decidiu.
Em 2015, Poppinga, chegou a ter o passaporte apreendido. Procurada, a defesa dele não quis se manifestar.
Em nota, a Vale informou que Poppinga “assumiu a função de conselheiro da Samarco no início de 2015 e participou unicamente de duas reuniões do Conselho de Administração daquela empresa” e que ele “jamais teve envolvimento ou interação com questões operacionais da Samarco”.
Sobre a participação dele na reunião de terça, a empresa diz que “seu papel não é de negociador, e que ele apenas integrou a comitiva na condição de representante institucional da empresa”.
ANÁLISE
MINERAÇÃO NÃO MUDOU
“O desastre de Mariana foi muito grande, abalou a industria da mineração no mundo todo. O programa ambiental da ONU e vários pesquisadores fizeram um relatório chamando a atenção sobre a necessidade mudança de práticas. Toda barragem tem risco enorme, mas eu esperava que, por Mariana ter sido muito alarmante para o mundo, não tivéssemos outra catástrofe desse tipo. Essas barragens (Brumadinho e Mariana) são o tipo mais barato porque usam o próprio rejeito. Ela não é de concreto. É a mais instável que existe. Não é a toa que quando ocorreu o desastre em Mariana, houve essa movimentação e a própria Vale começou a não operar mais essas barragens, ela só não descomissionou. Gostaria de acreditar que a gente tinha aprendido. Acho que as respostas das autoridades estão sendo mais rápidas, mas o cerne da questão, que era a atividade da mineração, não mudou".
Alex Bastos Professor de oceanografia

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