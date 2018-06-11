Reta final para completar o álbum da Copa do Mundo

Faltando dois dias para o início da Copa do Mundo da Rússia, ainda tem colecionadores completando o álbum de figurinhas do campeonato. Caio de Souza DallOrto, de oito anos, por exemplo, ainda tem 40 espaços para preencher com os craques das seleções. Além de ir nos pontos de encontro para trocas, o garoto que está empolgado com os jogos, também faz as trocas na escola.
Caio gosta muito do Messi. Tive que conversar para ele torcer para o Brasil. Mas ele disse que quando a Seleção Brasileira não estiver em campo, ele torce para a Argentina, comentou o professor e pai de Caio, Felipe DallOrto.
Não tem idade ou sexo. Você vê um menino de 8 ou 10 anos, trocando figurinha com uma senhora de 70 anos, por exemplo. Naquele momento a idade dos dois parece a mesma
Com o álbum completo, Lorenzo Lins Matiazzi, também de oito anos, guardou umas figurinhas para jogar bafo no recreio com os amigos da escola.
Umas figurinhas que sobraram ele deu para a prima e outras guardou para jogar no colégio. Ele continua se divertindo mesmo depois de completada a coleção, disse o pai de Lorenzo, o professor Valmir Matiazzi.
Valmir ainda lembrou da interação proporcionada com a troca de figurinha. Não tem idade ou sexo. Você vê um menino de 8 ou 10 anos, trocando figurinha com uma senhora de 70 anos, por exemplo. Naquele momento a idade dos dois parece a mesma.
PONTOS
Todos os finais de semana ocorrem encontros para trocar figurinhas em diversos pontos da cidade. Na pracinha do Epa, em Jardim Camburi, em frente à Banca do Japonês, na Praia do Canto, na pracinha da Flash Vídeos em Jardim da Penha e na Banca Segunda Etapa, em Coqueiral de Itaparica, são alguns deles.
Gilmar Francisco Sinhoreti, 57, é gerente da Banca do Japonês, onde há anos acontecem esses encontros.É muito interessante ver a criançada, os pais e os idosos se divertindo.
Além dos pontos tradicionais, o Shopping Vitória separou um espaço no 1º piso para a troca de colecionadores. O shopping Praia da Costa, em Vila Velha, também adotou a iniciativa que fica no 2º piso.
É possível adquirir o álbum pelo valor de R$ 7,90. A coleção reúne 682 figurinhas que podem ser compradas em pacotinhos que contém cinco unidades. O valor de cada embalagem é de R$ 2. As figurinhas mais difíceis de se encontrar são as brilhantes. Nelas estão o brasão de cada seleção, o mascote e jogadores e seleções que fizeram história em outras copas do mundo.
PONTOS DE TROCA
Pracinhas
Os colecionadores podem se encontrar para trocar as figurinhas na pracinha do Epa, em Jardim Camburi; em frente à Banca do Japonês, na Praia do Canto; na pracinha da Flash Vídeo em Jardim da Penha; e na Banca Segunda Etapa, em Coqueiral de Itaparica.
Shoppings
O Shopping Vitória separou um espaço no 1º piso para a troca de figurinhas. O shopping Praia da Costa, em Vila Velha, também adotou a iniciativa que fica no 2º piso. Em ambos os lugares a entrada é gratuita.