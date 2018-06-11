Reta final para completar o álbum da Copa do Mundo

Lorenzo Lins Matiazzi, de 8 anos Crédito: Valmir Matiazzi

Faltando dois dias para o início da Copa do Mundo da Rússia, ainda tem colecionadores completando o álbum de figurinhas do campeonato. Caio de Souza DallOrto, de oito anos, por exemplo, ainda tem 40 espaços para preencher com os craques das seleções. Além de ir nos pontos de encontro para trocas, o garoto que está empolgado com os jogos, também faz as trocas na escola.

Caio gosta muito do Messi. Tive que conversar para ele torcer para o Brasil. Mas ele disse que quando a Seleção Brasileira não estiver em campo, ele torce para a Argentina, comentou o professor e pai de Caio, Felipe DallOrto.

Não tem idade ou sexo. Você vê um menino de 8 ou 10 anos, trocando figurinha com uma senhora de 70 anos, por exemplo. Naquele momento a idade dos dois parece a mesma Valmir Matiazzi, professor, pai de Lorenzo

Com o álbum completo, Lorenzo Lins Matiazzi, também de oito anos, guardou umas figurinhas para jogar bafo no recreio com os amigos da escola.

Umas figurinhas que sobraram ele deu para a prima e outras guardou para jogar no colégio. Ele continua se divertindo mesmo depois de completada a coleção, disse o pai de Lorenzo, o professor Valmir Matiazzi.

Valmir ainda lembrou da interação proporcionada com a troca de figurinha. Não tem idade ou sexo. Você vê um menino de 8 ou 10 anos, trocando figurinha com uma senhora de 70 anos, por exemplo. Naquele momento a idade dos dois parece a mesma.

PONTOS

Todos os finais de semana ocorrem encontros para trocar figurinhas em diversos pontos da cidade. Na pracinha do Epa, em Jardim Camburi, em frente à Banca do Japonês, na Praia do Canto, na pracinha da Flash Vídeos em Jardim da Penha e na Banca Segunda Etapa, em Coqueiral de Itaparica, são alguns deles.

Gilmar Francisco Sinhoreti, 57, é gerente da Banca do Japonês, onde há anos acontecem esses encontros.É muito interessante ver a criançada, os pais e os idosos se divertindo.

Além dos pontos tradicionais, o Shopping Vitória separou um espaço no 1º piso para a troca de colecionadores. O shopping Praia da Costa, em Vila Velha, também adotou a iniciativa que fica no 2º piso.

É possível adquirir o álbum pelo valor de R$ 7,90. A coleção reúne 682 figurinhas que podem ser compradas em pacotinhos que contém cinco unidades. O valor de cada embalagem é de R$ 2. As figurinhas mais difíceis de se encontrar são as brilhantes. Nelas estão o brasão de cada seleção, o mascote e jogadores e seleções que fizeram história em outras copas do mundo.

PONTOS DE TROCA

Pracinhas

Os colecionadores podem se encontrar para trocar as figurinhas na pracinha do Epa, em Jardim Camburi; em frente à Banca do Japonês, na Praia do Canto; na pracinha da Flash Vídeo em Jardim da Penha; e na Banca Segunda Etapa, em Coqueiral de Itaparica.

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