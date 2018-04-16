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Perigo na pista

Ressaca atinge a Rodovia do Sol; veja vídeo

O trecho registrado com erosão fica próximo ao trevo de Meaípe. O Capitão Silva da Polícia Militar registrou a situação no local. Veja vídeo

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 12:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 12:05
Ressaca atingiu a Rodovia do Sol que liga Guarapari a Anchieta, depois do trevo de Meaípe Crédito: Capitão da Silva
O trecho da Rodovia do Sol que liga Guarapari a Anchieta, depois do trevo de Meaípe, é castigado pela força do mar agitado. Além da chuva, uma ressaca atinge o Espírito Santo nesta segunda-feira (16). O capitão Silva, da Polícia Militar, passou pelo local e registrou a situação do asfalto. Não há interdições ou sinalização na via.
> Tudo sobre a forte chuva que cai nesta segunda-feira sobre o ES
> Ruas e casas alagadas na Grande Vitória e no interior do Estado
O capitão Silva passou pela pista danificada por volta de 7h20 desta segunda-feira (16), parou para observar e diz que ficou preocupado com a grande quantidade de água que escorre, segundo ele, pela contenção de escoamento fluvial.
"A parte da pista está atingida a meio metro abaixo do asfalto e mais à frente já mostra rachaduras. Colocaram pedras para sinalizar, mas quem passa não percebe o problema. Não há risco imediato, mas com a chuva poderemos ter, nas próximas horas, o comprometimento da pista", explica o capitão.
O Capitão registrou a situação do asfalto. Veja:

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