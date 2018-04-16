Ressaca atinge a Rodovia do Sol; veja vídeo

Ressaca atingiu a Rodovia do Sol que liga Guarapari a Anchieta, depois do trevo de Meaípe Crédito: Capitão da Silva

O trecho da Rodovia do Sol que liga Guarapari a Anchieta, depois do trevo de Meaípe, é castigado pela força do mar agitado. Além da chuva, uma ressaca atinge o Espírito Santo nesta segunda-feira (16). O capitão Silva, da Polícia Militar, passou pelo local e registrou a situação do asfalto. Não há interdições ou sinalização na via.

O capitão Silva passou pela pista danificada por volta de 7h20 desta segunda-feira (16), parou para observar e diz que ficou preocupado com a grande quantidade de água que escorre, segundo ele, pela contenção de escoamento fluvial.

"A parte da pista está atingida a meio metro abaixo do asfalto e mais à frente já mostra rachaduras. Colocaram pedras para sinalizar, mas quem passa não percebe o problema. Não há risco imediato, mas com a chuva poderemos ter, nas próximas horas, o comprometimento da pista", explica o capitão.