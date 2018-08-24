Resistência de moradores de rua ao acolhimento é desafio nos municípios

Ronaldo e a esposa, Fernanda, sobrevivem com a ajuda de doações de moradores no Horto, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Convencer a aceitar ajuda. As prefeituras dizem que esse é o maior desafio ao lidar com moradores em situação de rua na Grande Vitória. Sem perspectiva de vida e com os vínculos familiares rompidos, muitos não aceitam os serviços de assistência social. É um trabalho muito lento de convencimento, diz a secretária de Assistência Social de Vitória, Iohana Kroehling.

A prefeitura de Vila Velha informou, por meio de nota, que, apesar de fornecer vagas em abrigos e vários serviços, 80% dos abordados nas ruas buscam apenas a alimentação.

A secretária de Assistência Social da Serra, Fernanda Dias, destaca ainda outro desafio: o preconceito. As pessoas não os querem perto da casa delas; acham que aumenta a criminalidade. A população de rua carrega o estigma de uma sociedade que já tem suas mazelas.

Todos os municípios contam com a abordagem de rua e oferecem os serviços das respectivas prefeituras.

Levantamento da reportagem indica que atualmente 509 pessoas circulam diariamente por Serra, Vila Velha e Vitória em situação de rua. Cariacica não forneceu o dado. As estimativas feitas pelos municípios de Vila Velha e Serra apontam que cada um conta com 150 moradores na rua, enquanto na Capital são 209.

Entre abril e maio deste ano, a Secretaria de Assistência Social de Vitória entrevistou 703 pessoas mapeadas pelos serviços municipais. Dentre elas, 494 estavam acolhidas ou voltaram para seus municípios de origem. Os demais viviam efetivamente nas ruas.

Não são 703 moradores de rua; esse número é o de pessoas que passaram por algum serviço da Assistência Social, explica Iohana. Ela reforça que a população de rua é transitória, dificultando a contabilização exata.

CASAL HÁ OITO ANOS NA RUA

Há oito anos na rua, a esperança de Ronaldo Santos é conseguir um emprego para dar uma vida digna à esposa, Fernanda Santos. O casal, que cuida de quatro cachorros, sobrevive com a ajuda de doações de moradores.

Com conflitos familiares depois da morte do pai, Ronaldo decidiu abandonar a casa onde morava em Pedro Canário, na região Noroeste do Estado. Já Fernanda saiu da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Morando em uma rua do Horto, em Vitória, Ronaldo explicou que o casal não mora nos abrigos da prefeitura porque os alojamentos são separados.





DIFICULDADE

O maior desejo de um morador de rua, de 55 anos, que preferiu não se identificar, é conseguir alugar um espaço para morar.

O que te fez morar na rua?

Eu estava desempregado e não conseguia emprego, não tinha o que fazer, vim para rua.

Tem quanto tempo isso?

Tem uns três anos. Estou vendo se eu vou conseguir um dinheiro do PIS/Pasep que aí vou conseguir alugar uma casa. Na verdade, nem precisa ser uma casa, pode ser só um cômodo.

Você trabalha?

De noite eu trabalho como flanelinha. De dia não dá para trabalhar por causa do rotativo.

Quanto você consegue de dinheiro?

Com muito esforço consigo juntar R$ 10 por noite. A partir de quarta-feira o movimento melhora porque tem jogo. Fica melhor na quinta, na sexta e no sábado. Aí consigo no máximo uns R$ 20 por dia.

Qual é parte mais difícil de viver na rua?





É complicado. Eles sempre acham que você roubou alguma coisa, sendo que você nem roubou. Você é sempre um suspeito. Essa vida não dá pra mim. Quero sair daqui.

HOMEM QUE JOGOU PEDRA EM CARRO CONTINUA NAS RUAS

O morador de rua suspeito de ter atirado uma pedra contra um veículo em Itaparica, Vila Velha, na noite da última quarta-feira continua nas ruas.

Na ocasião, o advogado João Familiar França, 30, estava dirigindo quando viu uma pedra ser jogada contra o carro em que estava. Ontem, ele fez um boletim de ocorrência e vai entrar na Justiça contra a Prefeitura por causa do prejuízo do carro, que teve o para-brisa danificado.

Apesar da ocorrência, ao ser questionada sobre o caso, a Polícia Militar informou que situações que envolvem usuários de drogas e moradores de rua são questão de saúde pública e social. Em nota, a PM disse ainda que só pode deter pessoas em flagrante delito e, caso algum morador presencie algum crime, é necessário acionar o Ciodes.