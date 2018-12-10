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Reservas de tendas no réveillon de Camburi via aplicativo e site

Segundo o secretário de Desenvolvimento da Cidade Henrique Valentim, Vitória é a primeira cidade no País a contar com o serviço virtual

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 14:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 14:07
Prefeitura vai disponibilizar 461 espaços para tendas no Réveillon 2019 Crédito: Diego Alves
As reservas de áreas para tendas no réveillon de Camburi ,em Vitória, serão feitas via aplicativo, site e de forma gratuita a partir desta quarta-feira (12). Os espaços, segundo a Prefeitura de Vitória, vão do Pier de Iemanjá , em Jardim da Penha, até a altura da Avenida Adalberto Simão Nader.
Serão 461 espaços que podem ser reservados pelo site https://tendaonline.vitoria.es.gov.br/. ou pelo aplicativo Vitória Online. Para se inscrever, basta escolher o espaço desejado no mapa e fazer um cadastro simples. O requerente pode imprimir ou baixar a autorização do município na hora.
A Prefeitura de Vitória informa que não fornece tenda e não permite a utilização dos espaços para fins comerciais. O aluguel, a montagem e a desmontagem são de responsabilidade do requerente.
> Vitória é o 9º destino mais procurado no Brasil para Réveillon
Segundo o secretário de Desenvolvimento da Cidade Henrique Valentim, Vitória é a primeira cidade no País a contar com o serviço virtual.
"Com esse site, eliminamos a necessidade de fazer o cadastro presencialmente, o que facilita a vida dos moradores. Dessa forma, o procedimento passa a ser totalmente virtual, transparente, sem necessidade de abertura de processo de papel. Vitória é a primeira cidade no País a contar com esse serviço virtual", diz Valentim.
REGRAS
A montagem das tendas deve ocorrer das 18h do dia 30 até as 16h do dia 31. Já a desmontagem, obrigatoriamente, deve acontecer até as 18h do dia 1º de janeiro de 2019. Não poderá ser feita a demarcação prévia do espaço com cordas, fitas, cercas ou outros materiais.
A equipe de fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade vai acompanhar a ocupação dos 461 espaços. É importante que a autorização de uso do espaço da areia da praia esteja com o requerente, caso seja solicitado.
Quem não tem como fazer o cadastro pela internet poderá fazer sua reserva no Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (Ciac),  de segunda a sexta, das 12h às 18h. É importante levar o CPF e o comprovante de residência.
 

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