Repórteres relembram captura de Edmilson Cândido do Rosário no ES

O plantão do dia 11 de agosto de 1988 já estava no fim quando uma informação chegou à redação de A Gazeta e lançou a repórter em início de carreira Cláudia Gregório para sua primeira grande cobertura.
Edmilson Cândido do Rosário, o bandido mais perigoso do Estado, estava sendo perseguido pela polícia, no Centro de Vitória. E foi para lá que a jornalista seguiu junto com Roberto Pratti, que na época era assistente de cinegrafista.
"Eu lembro que foi numa segunda-feira. Havia pouco tempo que eu estava na rua fazendo reportagem, eu mal sabia segurar o microfone", conta Cláudia.
Durante o tiroteio, Edmilson foi baleado e levado pelo policiais para o hospital. "Quando chegamos, vi a polícia carregando o Edmilson e colocando ele dentro do carro", relata Pratti.
Pela extensa ficha criminal, com roubos e assassinatos, Edmilson se tornou temido pela população capixaba na década de 1980. A jornalista Helena de Almeida, que era repórter de A Gazeta na época, conta que celas com segurança reforçada chegaram a ser construídas para o criminoso. "Fiz a primeira entrevista com Edmilson com o coração acelerado porque ele era famoso por já ter matado 79 (pessoas)", conta Helena.
Você confere esses e outros relatos sobre os bastidores da reportagem policial na década de 1980, que deu origem ao segundo episódio da série de podcast de A Gazeta, Vidas Bandidas.
