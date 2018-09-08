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Vitória 467 anos

Repórteres fotográficos mostram os cliques preferidos de Vitória

O mar, um dos protagonistas na paisagem, está presente em boa parte dos registros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2018 às 23:07

Publicado em 07 de Setembro de 2018 às 23:07

Vitória, que completa 467 anos hoje, é muito lembrada pelas suas belezas naturais. É difícil até escolher o melhor cartão postal. Para celebrar o aniversário bela Capital, repórteres fotográficos de A GAZETA mostram alguns dos cliques que mais gostam da cidade.
O mar, um dos protagonistas na paisagem, está presente em boa parte dos registros seja de dia, seja à noite. Fazendo parte de lindas paisagens em toda a ilha e também na parte continental da cidade, aparece em versões e interpretações diversas, de acordo com o olhar de cada um. Seja com meninos se refrescando do calor, como captou Marcelo Prest, ou servindo de estacionamento para navios, como no registro de Carlos Alberto Silva.
- Fotógrafo dá a volta na Ilha de Vitória de caiaque. Veja imagens
Ricardo Medeiros elegeu um clique da baía de Vitória e Fernando Madeira escolheu um retrato do bucolismo na Ilha do Frade, com barcos e luzes da noite.
Já Bernardo Coutinho optou por uma imagem mostrando um dia em que neblina mudou a paisagem da cidade. O editor de fotografia, Vitor Jubini, destacou o lado urbano da Capital, com o registro de um lindo painel de arte de rua.

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