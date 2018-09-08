Repórteres fotográficos mostram os cliques preferidos de Vitória

Vitória, que completa 467 anos hoje, é muito lembrada pelas suas belezas naturais. É difícil até escolher o melhor cartão postal. Para celebrar o aniversário bela Capital, repórteres fotográficos de A GAZETA mostram alguns dos cliques que mais gostam da cidade.

O mar, um dos protagonistas na paisagem, está presente em boa parte dos registros seja de dia, seja à noite. Fazendo parte de lindas paisagens em toda a ilha e também na parte continental da cidade, aparece em versões e interpretações diversas, de acordo com o olhar de cada um. Seja com meninos se refrescando do calor, como captou Marcelo Prest, ou servindo de estacionamento para navios, como no registro de Carlos Alberto Silva.

Ricardo Medeiros elegeu um clique da baía de Vitória e Fernando Madeira escolheu um retrato do bucolismo na Ilha do Frade, com barcos e luzes da noite.