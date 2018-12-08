Repórter da TV Gazeta ganha Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros

O repórter Roger Santana ficou em primeiro lugar no Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros Crédito: Arquivo Pessoal

O repórter Roger Santana, da TV Gazeta, ficou em primeiro lugar na categoria telejornalismo no Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros. A premiação ocorreu na noite desta sexta-feira (8), em uma festa no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Roger conquistou o primeiro lugar com uma reportagem mostrando atrasos e paralisações de obras públicas, questionando se um seguro poderia ser uma alternativa para evitar o problema da falta de continuidade de obras do governo, a partir da opinião de especialistas.

O material premiado contou com imagens de Paulo Cordeiro e Luciney Araujo, e foi editada por Daniela Abreu e Ronie Bermudes.

A reportagem foi exibida no programa Bom Dia Espírito Santo e também no ES2.