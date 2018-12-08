Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Repórter da TV Gazeta ganha Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros
Atrasos e paralisações de obras

Repórter da TV Gazeta ganha Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros

Reportagem de Roger Santana mostra atrasos e paralisações de obras públicas no Espírito Santo e questiona se o seguro poderia ser uma alternativa para evitar o problema

Publicado em 08 de Dezembro de 2018 às 12:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2018 às 12:49
O repórter Roger Santana ficou em primeiro lugar no Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros Crédito: Arquivo Pessoal
O repórter Roger Santana, da TV Gazeta, ficou em primeiro lugar na categoria telejornalismo no Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros. A premiação ocorreu na noite desta sexta-feira (8), em uma festa no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
> Rede Gazeta conquista nove troféus no Prêmio Cooperativista
Roger conquistou o primeiro lugar com uma reportagem mostrando atrasos e paralisações de obras públicas, questionando se um seguro poderia ser uma alternativa para evitar o problema da falta de continuidade de obras do governo, a partir da opinião de especialistas.
O material premiado contou com imagens de Paulo Cordeiro e Luciney Araujo, e foi editada por Daniela Abreu e Ronie Bermudes.
A reportagem foi exibida no programa Bom Dia Espírito Santo e também no ES2.
> Confira a reportagem vencedora mais uma vez 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados