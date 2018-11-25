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Educação

Rematrícula na rede municipal de Vitória termina neste domingo

Até o momento, mais de 68% dos 39.583 alunos já foram rematriculados para o ano de 2019

Publicado em 25 de Novembro de 2018 às 12:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2018 às 12:22
Pais ou responsáveis devem efetivar a rematrícula dos alunos até este domingo (25) Crédito: Divulgação/PMV
O prazo para rematrícula na rede de ensino de Vitória se encerra neste domingo (25). Até o momento, mais de 68% dos 39.583 alunos já foram rematriculados para o ano de 2019.
Desse total, mais de 56% das rematrículas foram efetivadas de forma online, por meio do aplicativo Vitória Online - no ícone "Boletim Escolar" - ou no portal da Prefeitura de Vitória.
Este ano, para chamar a atenção de pais e responsáveis, a Secretaria Municipal de Educação (Seme) enviou torpedos reforçando o prazo e o endereço onde o procedimento poderia ser feito.
"É necessário que os pais ou responsáveis fiquem atentos ao prazo final do período de rematrículas e formalizem a continuidade dos estudos dos alunos para o próximo ano", destacou a secretária municipal de Educação, Adriana Sperandio.
Em caso de alteração de endereço, o responsável pelo estudante deverá entregar o comprovante de residência na escola.

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