Rematrícula na rede municipal de Vitória termina neste domingo

Pais ou responsáveis devem efetivar a rematrícula dos alunos até este domingo (25) Crédito: Divulgação/PMV

O prazo para rematrícula na rede de ensino de Vitória se encerra neste domingo (25). Até o momento, mais de 68% dos 39.583 alunos já foram rematriculados para o ano de 2019.

portal da Prefeitura de Vitória. Desse total, mais de 56% das rematrículas foram efetivadas de forma online, por meio do aplicativo Vitória Online - no ícone "Boletim Escolar" - ou no

Este ano, para chamar a atenção de pais e responsáveis, a Secretaria Municipal de Educação (Seme) enviou torpedos reforçando o prazo e o endereço onde o procedimento poderia ser feito.

"É necessário que os pais ou responsáveis fiquem atentos ao prazo final do período de rematrículas e formalizem a continuidade dos estudos dos alunos para o próximo ano", destacou a secretária municipal de Educação, Adriana Sperandio.