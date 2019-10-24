Remador capixaba que morreu passou mal dentro de canoa

Remador capixaba Amarildo Louback Crédito: Arquivo Pessoal

remador capixaba Amarildo Louback, de 53 anos, faleceu vítima de um acidente vascular cerebral (AVC), na última terça-feira (22) , enquanto praticava canoagem com a equipe que ele treinava para uma competição. O amigo do esportista, Evandro Baccon, conta que Amarildo sentiu uma forte dor de cabeça e os sintomas de AVC foram notados por um médico que faz parte da equipe que estava com ele na canoa.

O amigo de Amarildo contou que, além de praticar o esporte, o atleta também dava aulas de canoagem e tinha duas equipes que estava treinando para uma competição. No sábado (19), o remador havia planejado fazer o trajeto da competição para treinar os alunos e saiu com a primeira equipe.

"Ele estava com os atletas e, durante o percurso que ele ia fazer, passou mal. Dentro do barco tinha um atleta médico que percebeu os sintomas, mas eles estavam dentro d'água. Passou uma lancha próximo deles e conseguiram pedir socorro. A lancha deu suporte, ele conseguiu subir no barco e ligaram para o Samu. Então levaram ele até o Iate Club e, de lá, ele foi socorrido pela ambulância até o hospital", contou Evandro.

Amarildo ficou internado em estado grave, segundo o amigo, e não resistiu, falecendo na última terça-feira (22), vítima de um AVC.

CARREIRA E AMIZADE

Amarildo Louback Crédito: Reprodução/Facebook

Evandro fala do amigo de longa data com muito carinho. Amado por todos e importante para o esporte capixaba, Amarildo deixa um legado.

"Ele sempre foi querido e amado, e o legado dele continua em outras pessoas. Ele ainda vive", desabafa o amigo.

O também remador Evandro Baccon conta que Amarildo iniciou a carreira de atleta na Desportiva, no remo olímpico, e que foi na modalidade que os dois se conheceram, há 34 anos.

"Nós nos conhecemos no remo olímpico, somos amigos de 1985, então faça as contas. Ele também era professor de canoa havaiana e os atletas alunos dele vão competir na semana que vem, porque era o sonho dele, então eles vão fazer essa homenagem.

Nas redes sociais, muitos amigos também lamentaram a perda.

"Meu amigo, quantas recordações, seu sorriso, amizade estarão sempre em meu coração. Difícil acreditar. Descanse nos braços do nosso pai . Meu amor e carinho por vc será eterno", diz um dos comentários.

DESPEDIDA