Reitor fala sobre segurança e instalação de câmeras inteligentes na Ufes

O número de furtos e roubos nos quatro campi da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) teve queda de mais de 50%, desde quando a Polícia Militar (PM) começou a atuar no local, em outubro de 2018. É o que aponta a Superintendência de Infraestrutura da Universidade, comparando os meses de janeiro e setembro de 2019 ao mesmo período do ano passado. É sobre esse assunto que o reitor da Ufes, Reinaldo Centoducatte, fala na manhã desta sexta-feira (3) em entrevista à jornalista Patrícia Vallim, na CBN Vitória. Os policiais militares começaram a atuar no campus de Maruípe em outubro de 2018. Nos demais campi, a atuação teve início em janeiro de 2019.

Segundo a Ufes, antes de começarem a atuar nos campi, os policiais (integrantes do quadro da reserva da PM, que se candidataram de forma voluntária) participaram de treinamentos na área de Recursos Humanos e de uma capacitação, ministrada por professores da universidade, para atuar em ambiente universitário. Além disso, a partir deste mês será dada ordem de serviço para o novo contrato de videomonitoramento que disponibilizará, também, câmeras inteligentes de última geração, com reconhecimento facial e de placas de veículos.

Além dos policiais militares, vigilantes do quadro de pessoal da nossa Universidade também fazem rondas, atuando de forma integrada. Cada campus conta ainda com uma Central de Videomonitoramento, com câmeras de médio e longo alcance, que fazem a cobertura de áreas internas e externas. Todas as edificações contam com sistema de alarme integrado às centrais de videomonitoramento que, atualmente, são operadas por policiais militares vinculados ao convênio.