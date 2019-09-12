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UFES

Reitor comemora presença da UFES em ranking mundial de universidades

Reinaldo Centoducatte disse que estar na lista é resultado de um esforço coletivo e fez críticas ás medidas do Ministério da Educação a respeito dos cortes de bolsas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2019 às 13:31

Publicado em 12 de Setembro de 2019 às 13:31

O reitor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Reinaldo Centoducatte Crédito: José Renato Campos | A Gazeta
O reitor da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) Reinaldo Centoducatte, comemorou a aparição da Ufes no ranking da Times Higher Education (THE), um dos principais rankings universitários do mundo. Para Centoducatte estar nessa lista é resultado de um esforço de professores, estudantes e servidores.
Reitor comemora presença da UFES em ranking mundial de universidades
>Ufes está no ranking mundial das melhores universidades
“Algo que foi conquistado com esforço coletivo, com planejamento, por metas que estabelecemos, e agora temos riscos, porque você não tem mais como manter determinados programas que nós instituímos nesta universidade”.
Seguindo na linha crítica às medidas do Ministério da Educação (MEC) a respeito de corte de bolsas, o reitor da Ufes lamentou a forma como o Governo Federal anda tratando a educação pública superior.
>Novos cortes na Educação: mais 1,1 mil bolsas suspensas na Ufes
“A gente vive um monte de incerteza, um momento em que a educação não é considerada um investimento, é considerada um gasto, que esses espaços são espaços que não aproveitam bem os recursos públicos, mas nós estamos mostrando justamente o contrário”.

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