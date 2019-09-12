O reitor da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) Reinaldo Centoducatte, comemorou a aparição da Ufes no ranking da Times Higher Education (THE), um dos principais rankings universitários do mundo. Para Centoducatte estar nessa lista é resultado de um esforço de professores, estudantes e servidores.
Reitor comemora presença da UFES em ranking mundial de universidades
“Algo que foi conquistado com esforço coletivo, com planejamento, por metas que estabelecemos, e agora temos riscos, porque você não tem mais como manter determinados programas que nós instituímos nesta universidade”.
Seguindo na linha crítica às medidas do Ministério da Educação (MEC) a respeito de corte de bolsas, o reitor da Ufes lamentou a forma como o Governo Federal anda tratando a educação pública superior.
“A gente vive um monte de incerteza, um momento em que a educação não é considerada um investimento, é considerada um gasto, que esses espaços são espaços que não aproveitam bem os recursos públicos, mas nós estamos mostrando justamente o contrário”.