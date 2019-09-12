O reitor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Reinaldo Centoducatte Crédito: José Renato Campos | A Gazeta

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) Reinaldo Centoducatte, comemorou a aparição da Ufes no ranking da Times Higher Education (THE), um dos principais rankings universitários do mundo. Para Centoducatte estar nessa lista é resultado de um esforço de professores, estudantes e servidores. O reitor da(UFES) Reinaldo Centoducatte, comemorou a aparição da Ufes no ranking da Times Higher Education (THE), um dos principais rankings universitários do mundo. Para Centoducatte estar nessa lista é resultado de um esforço de professores, estudantes e servidores.

Your browser does not support the audio element. Reitor comemora presença da UFES em ranking mundial de universidades

“Algo que foi conquistado com esforço coletivo, com planejamento, por metas que estabelecemos, e agora temos riscos, porque você não tem mais como manter determinados programas que nós instituímos nesta universidade”.

Seguindo na linha crítica às medidas do Ministério da Educação (MEC) a respeito de corte de bolsas, o reitor da Ufes lamentou a forma como o Governo Federal anda tratando a educação pública superior.