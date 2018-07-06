Reformas em quiosques de Camburi devem seguir padrões

Pessoas frequentam quiosques na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

As obras de melhorias que a Ecos Eventos pretende realizar nos 14 quiosques na praia de Camburi, ao longo da Avenida Dante Michelini, em Vitória, têm o apoio da prefeitura, desde que obedeçam padrões. Além disso, as construções só podem avançar para dentro da areia da praia proporcionalmente a seu tamanho. A empresa foi confirmada como vencedora da licitação da administração das unidades na segunda-feira (3).

Segundo o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, pode haver interferência da empresa nos quiosques de 1 a 14, mas o projeto deve ser aprovado pelo executivo.

No entanto, a mudança deve ser padrão, ou seja, se for feito o fechamento do entorno de um quiosque, os outros que se interessarem em fazer o mesmo devem seguir os moldes do primeiro. São dois padrões a serem seguidos: do quiosque 1 ao 7, mais novos, e do quiosque 8 ao 14, mais antigos. As melhorias podem ser realizadas de diversas maneiras: como a colocação de toldos, o fechamento do entorno do ponto e ampliação da cozinha, por exemplo.

Vamos estudar e tentar dar agilidade na proposta de mudança que a empresa precisa propor, a CDV vai ser a interlocutora entre a empresa e as secretarias responsáveis pela aprovação. É de interesse nosso que tenha melhoria na área, comenta.

Sobre a ampliação das unidades, Krohling explica que elas podem avançar proporcionalmente para dentro da areia. Ou seja, se um quiosque tem 30 metros quadrados, ele pode avançar 30 metros quadrados para a praia.

O diretor da Ecos Eventos, Raimundo Nonato, disse que serão feitas obras de melhorias nos 14 quiosques visando atrair parceiros. No entanto, ele ressaltou que elas acontecerão a longo prazo após estudos e aprovação da prefeitura. Uma das propostas será fechar alguns pontos e colocar telhado ao invés de toldos, disse.

NOVO DONO

A previsão é que a nova concessionária inicie até agosto a gestão dos pontos. O próximo passo será a publicação do resultado no Diário Oficial do Município e homologação da licitação. Após isso, será marcada a assinatura do contrato entre a administração municipal e a empresa. Com a documentação assinada, a concessionária terá prazo de 15 dias para apresentar o plano de trabalho a ser executado nos quiosques.