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Vitória

Reforma deixa artesãos sem teto no Mercado da Capixaba

40 artesãos ficarão sem destino certo com a reforma

Publicado em 06 de Março de 2018 às 11:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 11:30
40 anos de história Maurício Rosa ajudou a fundar o Mercado Capixaba de Artesanato, que funciona no Mercado da Capixaba, e lamenta ter de deixar o lugar que ajudou a fundar há cerca de 40 anos, quando veio da Bahia viver de artesão no Estado Crédito: Fernando Madeira
O Mercado da Capixaba abriga hoje de 35 a 40 artesãos, reunidos em cooperativa para conseguirem não ser engolidos por uma economia flutuante. É a mesma turma que ficará sem destino certo após o início das obras do local, onde funciona o Mercado Capixaba de Artesanatos.
Ninguém veio aqui conversar com a gente. Ficamos sabendo pela imprensa. Abrigamos carrinhos e camelôs aqui. Artesanato não deveria deixar de existir. Não houve nenhuma reunião para explicar nada, diz Maurício Rosa da Silva, 62, administrador do Mercado Capixaba de Artesanatos.
O Mercado da Capixaba vai ser reformado e depois concedido à iniciativa privada para a implantação de um centro gastronômico e cultural. A previsão é de que tenha 14 lojas e espaço para um palco voltado para apresentações artísticas.
O Mercado da Capixaba fica entre as Avenidas Jerônimo Monteiro e Princesa Isabel e as Ruas Arariboia e Desembargador OReilly de Souza. Com a reforma, serão abertos acessos para essas duas ruas. E na Arariboia só poderão passar pedestres.
As obras vão ser feitas com o dinheiro da venda do Saldanha da Gama para o Sesc. A venda foi de R$ 3,2 milhões. O valor estimado ano passado para a reforma é de R$ 2,2 milhões. Aguardamos o valor do depósito do Saldanha. Enquanto isso, estamos atualizando o valor, afirma a secretária de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, Lenise Loureiro,.
O depósito deve ser feito em 30 dias. Depois disso, será aberta a licitação. A secretária afirma que quem tem loja no local sabe que terá de deixar o Mercado da Capixaba para que seja reformado pois já houve decisão judicial determinando que saíssem.
Maurício confirma que sabe da decisão judicial, mas que ela é de 2002. E que por isso os artesão estão acostumados com o local. Ela afirma ainda que a situação não cabe indenização ou remanejamento para outro local. Para voltar, terão que participar da licitação, diz a secretária. (Katilaine Chagas)
 
 

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