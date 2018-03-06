Reforma deixa artesãos sem teto no Mercado da Capixaba

40 anos de história Maurício Rosa ajudou a fundar o Mercado Capixaba de Artesanato, que funciona no Mercado da Capixaba, e lamenta ter de deixar o lugar que ajudou a fundar há cerca de 40 anos, quando veio da Bahia viver de artesão no Estado Crédito: Fernando Madeira

O Mercado da Capixaba abriga hoje de 35 a 40 artesãos, reunidos em cooperativa para conseguirem não ser engolidos por uma economia flutuante. É a mesma turma que ficará sem destino certo após o início das obras do local, onde funciona o Mercado Capixaba de Artesanatos.

Ninguém veio aqui conversar com a gente. Ficamos sabendo pela imprensa. Abrigamos carrinhos e camelôs aqui. Artesanato não deveria deixar de existir. Não houve nenhuma reunião para explicar nada, diz Maurício Rosa da Silva, 62, administrador do Mercado Capixaba de Artesanatos.

O Mercado da Capixaba vai ser reformado e depois concedido à iniciativa privada para a implantação de um centro gastronômico e cultural. A previsão é de que tenha 14 lojas e espaço para um palco voltado para apresentações artísticas.

O Mercado da Capixaba fica entre as Avenidas Jerônimo Monteiro e Princesa Isabel e as Ruas Arariboia e Desembargador OReilly de Souza. Com a reforma, serão abertos acessos para essas duas ruas. E na Arariboia só poderão passar pedestres.

As obras vão ser feitas com o dinheiro da venda do Saldanha da Gama para o Sesc. A venda foi de R$ 3,2 milhões. O valor estimado ano passado para a reforma é de R$ 2,2 milhões. Aguardamos o valor do depósito do Saldanha. Enquanto isso, estamos atualizando o valor, afirma a secretária de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, Lenise Loureiro,.

O depósito deve ser feito em 30 dias. Depois disso, será aberta a licitação. A secretária afirma que quem tem loja no local sabe que terá de deixar o Mercado da Capixaba para que seja reformado pois já houve decisão judicial determinando que saíssem.

Maurício confirma que sabe da decisão judicial, mas que ela é de 2002. E que por isso os artesão estão acostumados com o local. Ela afirma ainda que a situação não cabe indenização ou remanejamento para outro local. Para voltar, terão que participar da licitação, diz a secretária. (Katilaine Chagas)



