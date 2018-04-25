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Recuperação

Rede Gazeta Sul assina pacto pela recuperação de mananciais

Entidades firmarão compromisso para a recuperação das águas das bacias do Sul

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 00:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 00:59
Rio Itapemirim, que corta Cachoeiro, foi atingido pela forte seca há dois anos Crédito: Gabriel Lordêllo/Mosaico Imagem
Um grupo de pessoas físicas e jurídicas de diversos ramos de atividades se reunirão para desenvolver ações para a recuperação da Bacia do Rio Itapemirim e das demais bacias hidrográficas do Sul do Espírito Santo. Eles serão signatários do Pacto pelas Águas, que será lançado amanhã junto com a 7ª edição do Prêmio Biguá de Sustentabilidade, em Cachoeiro de Itapemirim. A Rede Gazeta Sul fará parte disso.
O objetivo do pacto é implantar ações que contribuam para melhoria da qualidade e quantidade de água dos mananciais através da recuperação e manutenção das áreas de preservação permanente, de nascentes, de restauração de áreas degradadas pela ação do homem e de práticas sustentáveis de uso da terra.
A Regional Sul da Rede Gazeta será uma das entidades signatárias deste pacto. O Pacto pelas Águas não tem a pretensão de solucionar esse problema em um curto espaço de tempo, pois sabemos que os desafios são muitos. Porém, acreditamos que, com planejamento e a união da sociedade civil organizada será possível reverter o quadro de degradação dos nossos mananciais, disse a diretora da Regional Sul da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas.
De acordo com os últimos dados divulgados pelo Centro de Desenvolvimento o Agronegócio (Cedagro), o Sul do Estado possui cerca de 17% de áreas agrícolas degradadas na Bacia do Rio Itapemirim. O engenheiro agrônomo Gustavo Soares explica que esses dados são de 2012, mas a situação se agravou com a seca dos últimos três anos. A gente acredita que essa seca contribuiu para aumentar o processo de degradação, disse.
O engenheiro florestal José Carlos Carvalho ajudou a desenvolver o projeto. Eu espero que o pacto seja esse começo de mobilização da comunidade, das autoridades e lideranças locais no sentido de explicitar o problemas e ressaltar a gravidade do problema e com isso criar as condições para adoção de novas práticas agrícolas que invertam o quadro de degradação do solo. Porque água não nasce em reservatório, ela nasce da terra.
OUTRAS AÇÕES
A Rede Gazeta também realiza outras ações de conscientização da importância da preservação ambiental entre elas está a Pedalada Sustentável da TV Gazeta; selo da década estadual da água; Encontro de Bacias Hidrográficas do ES e o Prêmio Biguá de Sustentabilidade.
PRÊMIO BIGUÁ PREMIARÁ AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO 
O Prêmio Biguá de Sustentabilidade, cujo lançamento da 7ª edição acontece nesta quinta (26), premia e difunde experiências e ações de sucesso na proteção, recuperação e preservação do meio ambiente. Também amanhã estará aberto o prazo para as inscrições, que poderão ser feitas até 31 de julho.
O regulamento completo e a ficha de inscrição estarão disponíveis no site www.premiobigua.com.br. As categorias prefeitura, educação (ensino fundamental do 1º ao 9º ano), produtor rural e sociedade civil podem concorrer ao prêmio. A cerimônia de premiação será em setembro deste ano.
Sobre o prêmio e outras ações da Rede Gazeta, a diretora de Transformação Letícia Lindenberg diz que é papel da Rede contribuir para a conscientização. Acreditamos que o nosso papel é ajudar a disseminar a ideia de que os recursos são finitos e por isso precisamos preservá-los é utilizá-los com responsabilidade. O prêmio Biguá entra na linha de incentivo e reconhecimento às boas práticas que, junto com o Pacto pelas Águas formarão o leque de ações que a Rede Gazeta promove em prol da conservação do meio ambiente.
EVENTO
LANÇAMENTO DO PRÊMIO BIGUÁ E DO PROJETO PACTO PELAS ÁGUAS
Quando
Quinta-feira, às 8h.
Onde
Auditório do Sest Senat, em Cachoeiro de Itapemirim
Palestras
Rubens Benini, líder da América de Restauração Florestal da ONG The Nature Conservancy (TNC), e José Hamilton Ribeiro, jornalista do Globo Rural.

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