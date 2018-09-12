Rede Gazeta celebra 90 anos de olho no futuro

Café Lindenberg falou sobre a história da Rede e os desafios para o futuro Crédito: Vitor Jubini

Na tarde de terça-feira (11), a família Lindenberg, junto com toda a diretoria, reuniu a maior parte dos 820 colaboradores para celebrar os 90 anos da Rede Gazeta. Um evento recheado de muitos sentimentos.

Muito emocionado, o diretor geral da Rede Gazeta, Carlos Fernando Lindenberg Neto (Café), enfatizou a importância do momento atual. Ele disse que a empresa está pronta para os novos desafios. Café também destacou um dos pontos-chaves dessa história de sucesso e que é a essência do negócio: comunicar e formar uma sociedade crítica e bem informada.

Esta solenidade é um traço de união entre o nosso passado e o nosso futuro, e já estamos prontos para enfrentarmos os próximos desafios. Tanto quanto os valores morais e éticos que dão coerência à vida da Rede Gazeta e justificam mesmo sua estabilidade e prosperidade, nosso contínuo investimento na comunicação interpreta nossa fé permanente neste Estado e nossa compreensão de que não podemos ficar estáticos diante do tempo, devemos ser dinâmicos, ativos, empreendedores, modernizadores. Só assim poderemos estar à altura dos novos tempos, afirma.

E a maior parte do discurso feito por Café foi escrito há 40 anos, pelo seu pai, Cariê Lindenberg, na cerimônia de lançamento da pedra fundamental da atual sede da empresa. Um texto lido em 1978 que traz, além dos mesmos sentimentos, diretrizes importantes e tão atuais que continuam a traçar a trajetória da Rede Gazeta.

Os colaboradores receberam uma cápsula do tempo em que vão escrever os desejos e as expectativas para os 100 anos da Rede Gazeta. As mensagens serão guardadas e reabertas em 2028.

Outro momento de muita emoção foi a homenagem feita a seis funcionários de setores diferentes e épocas distintas. Uma mostra de como a empresa valoriza seus pilares e quem faz a diferença na construção da sua história. Veja fotos do evento:

A comemoração contou também com a presença do governador do Estado, Paulo Hartung. Ele citou a importância da Rede Gazeta para o Espírito Santo, com destaque para o trabalho de construção da real democracia que deve ser feita com liberdade de expressão e liberdade de imprensa.

Estou aqui com a função nobre de representar os capixabas e trazer um abraço caloroso para todos da Rede Gazeta. Viva os 90 anos, disse. Ao finalizar, ele citou o diretor de jornalismo, Abdo Chequer, numa homenagem a todos os funcionários da empresa.

Outra presença ilustre no evento foi o ex-governador Arthur Carlos Gerhardt Santos que também parabenizou a empresa. Escrevi ao longo de alguns anos no jornal A GAZETA sobre cinema, escrevi crônica. O jornal sempre foi para mim um veículo que representa Vitória e o Espírito Santo. Ele retrata com fidelidade a vida dos capixabas, dando grande contribuição para a sociedade e para a cultura do Estado.