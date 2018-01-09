Recado de amiguinha de menina morta na BR 101 comove internautas

A morte da garota Manoela Cordeiro, de apenas quatro anos, em acidente que também tirou a vida da avó Elisange Cordeiro e da tia Letícia Cordeiro, na BR 101, na manhã desta segunda-feira (8), provocou indignação e tristeza para os familiares e para quem tomou conhecimento do trágico acidente.
No entanto, uma demonstração de afeto, em especial, chamou a atenção pela pureza das palavras. A amiguinha de Manoela, Ester, através da página do Facebook de sua mãe Jeane Dantas Lé, fez a seguinte homenagem à menina falecida.
"Manu, você era muito legal e divertida, agora vai ser difícil encontrar você, mas você está no céu. Eu te amo, vai com Deus, um dia eu vou te encontrar", disse Ester.
O ACIDENTE
Duas mulheres e uma criança morreram em um acidente no quilômetro 316, da BR 101, em Vila Velha, por volta de 5h30 da manhã desta segunda-feira (8). Inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que uma das vítimas era um bebê, mas depois confirmou a morte de uma menina, de 5 anos.
Ainda de acordo com informações da PRF, o Fiat Uno, placas de Ipatinga (MG), onde estavam as vítimas, seguia no sentido Guarapari/Viana e a carreta no sentido contrário. O veículo de passeio tinha acabado de passar por uma curva, quando continuou por um trecho com terceira faixa. Nesse momento, a motorista perdeu o controle, invadindo a contramão e atingindo de frente o caminhão carregado com eucalipto.
Na batida, o carro partiu ao meio, capotou e foi parar em uma ribanceira às margens da pista. A PRF informou as mulheres eram tia, 21 anos, e avó, 48 anos, da menina de 4 anos. Todas morreram na hora.