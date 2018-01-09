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Vila Velha

Recado de amiguinha de menina morta na BR 101 comove internautas

Manoela Cordeiro, de 4 anos, morreu em acidente na BR 101, na última segunda-feira (8)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 12:41

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 12:41

A morte da garota Manoela Cordeiro, de apenas quatro anos, em acidente que também tirou a vida da avó Elisange Cordeiro e da tia Letícia Cordeiro, na BR 101, na manhã desta segunda-feira (8), provocou indignação e tristeza para os familiares e para quem tomou conhecimento do trágico acidente. 
No entanto, uma demonstração de afeto, em especial, chamou a atenção pela pureza das palavras. A amiguinha de Manoela, Ester, através da página do Facebook de sua mãe Jeane Dantas Lé, fez a seguinte homenagem à menina falecida. 
"Manu, você era muito legal e divertida, agora vai ser difícil encontrar você, mas você está no céu. Eu te amo, vai com Deus, um dia eu vou te encontrar", disse Ester. 
Homenagem feita pela amiguinha de Manoela Cordeiro, Ester, após a morte da garotinha em acidente na BR101, em Vila Velha Crédito: Reprodução Internet
O ACIDENTE
Duas mulheres e uma criança morreram em um acidente no quilômetro 316, da BR 101, em Vila Velha, por volta de 5h30 da manhã desta segunda-feira (8). Inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que uma das vítimas era um bebê, mas depois confirmou a morte de uma menina, de 5 anos.
Ainda de acordo com informações da PRF, o Fiat Uno, placas de Ipatinga (MG), onde estavam as vítimas, seguia no sentido Guarapari/Viana e a carreta no sentido contrário. O veículo de passeio tinha acabado de passar por uma curva, quando continuou por um trecho com terceira faixa. Nesse momento, a motorista perdeu o controle, invadindo a contramão e atingindo de frente o caminhão carregado com eucalipto.
Na batida, o carro partiu ao meio, capotou e foi parar em uma ribanceira às margens da pista. A PRF informou as mulheres eram tia, 21 anos, e avó, 48 anos, da menina de 4 anos. Todas morreram na hora.

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