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Reboque se solta e quase acerta mulher em ponto da Serra

Imagens da câmera de uma empresa mostram quando o reboque se solta de um veículo, atravessa a pista e vai em direção ao ponto de ônibus

Publicado em 07 de Março de 2018 às 15:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 15:26
Um acidente envolvendo um reboque por pouco não terminou em tragédia na rodovia ES-010, em Chácara Parreiral, na Serra, por volta das 15h36 da última segunda-feira (05).
Imagens da câmera de uma empresa mostram quando o reboque se solta de um veículo, atravessa a pista e vai em direção ao ponto de ônibus. A mulher que aguardava por um coletivo se levanta e sai correndo em direção à rodovia, momento em que o reboque atinge em cheio o ponto.
A Polícia Militar atendeu a ocorrência e confirmou que ninguém se feriu no acidente.
Com informações da TV Gazeta

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