Reboque se solta e quase acerta mulher em ponto da Serra

Um acidente envolvendo um reboque por pouco não terminou em tragédia na rodovia ES-010, em Chácara Parreiral, na Serra, por volta das 15h36 da última segunda-feira (05).

Imagens da câmera de uma empresa mostram quando o reboque se solta de um veículo, atravessa a pista e vai em direção ao ponto de ônibus. A mulher que aguardava por um coletivo se levanta e sai correndo em direção à rodovia, momento em que o reboque atinge em cheio o ponto.