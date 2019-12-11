Rebocadores ganham luzes especiais e desfilam com papai noel em Vitória

Os rebocadores costumam ser coadjuvantes perto do tamanho dos navios que rebocam pela Baía de Vitória, mas na noite desta terça-feira (10) quatro deles ganharam um brilho especial. Pelo segundo ano consecutivo, quatro deles foram especialmente decorados em tons natalinos e ainda ganharam a companhia de papai noel para desfilarem em uma bela apresentação, que chamou a atenção e encantou os moradores do Centro de Vitória.
Os rebocadores Timbopeba, Hélio Ferraz I, Brucutu e Itabira, todos da Vale, deixaram o Complexo Portuário de Tubarão no fim da tarde desta terça-feira (10) e seguiram navegando e iluminando o mar da Capital em direção ao Centro.
De acordo com a mineradora, as quatro máquinas foram equipadas com cerca de 900 metros de led, somando um total de 54 mil lâmpadas. A apresentação ocorreu na altura da Praça do Papa e também na Curva do Saldanha, em frente ao Penedo. A apresentação contou até com trilha musical do cantor Alemão do Forró para embalar os espectadores.