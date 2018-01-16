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Linhas Municipais

Reajuste da passagem de ônibus em Vitória será definido na quinta

O valor hoje é de R$ 3,15, nos ônibus convencionais, e R$ 4,00, nos seletivos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2018 às 22:24

Publicado em 15 de Janeiro de 2018 às 22:24

Crédito: Fábio Andrade
O reajuste do preço da passagem das linhas municipais, em Vitória, será definido na próxima quinta-feira (18). A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) convocou reunião do conselho tarifário para as 14 horas. O valor hoje é de R$ 3,15, nos ônibus convencionais, e R$ 4,00, nos seletivos. 
O Conselho Municipal de Transporte e Trânsito (Comuttran), segundo a assessoria da Setran, vai discutir as planilhas de custo das empresas até chegar a um consenso quanto ao valor final da passagem. O Comuttran é composto, além da Setran, por outras secretarias municipais, procuradoria geral, Conselho Popular de Vitória, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Sindirodoviários, Federação do Comércio, entre outros. 
No sistema Transcol, a passagem ficou mais cara neste domingo (14). Já o reajuste para as linhas municipais de Vila Velha deverá ser discutido na próxima semana. 

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