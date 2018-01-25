Radares na BR 101: só um terço dos equipamentos fiscaliza a rodovia

Radar sem funcionar na BR 101 em Cariacica Crédito: TV Gazeta | Arquivo

Apesar do anúncio de que um total de 66 radares iriam garantir a fiscalização eletrônica na BR 101 até o final de janeiro, só 20 equipamentos vão efetivamente penalizar os motoristas infratores. Os demais permanecem desligados e sem prazo para que a situação mude. E quando isto acontecer, poderá haver impacto no valor de pedágio cobrado na rodovia.

É o que afirma a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ao informar nesta quarta-feira (24), por nota, que a concessionária será orientada a implantar os equipamentos de controle de velocidade em um curto período de tempo, priorizando os trechos críticos.

Conclui a nota informando ainda que os valores decorrentes do acréscimo dos novos equipamentos vão ser incluídos na próxima revisão ordinária do contrato. Prevista para maio, será o momento em que analisam os fatores que podem aumentar o valor do pedágio.

IMPASSE

Por trás desse vai e vem que levou a ausência de fiscalização na rodovia está uma disputa entre órgãos federais e a concessionária Eco101, que administra a rodovia no Estado. Em setembro do ano passado, 46 radares que eram administrados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) foram desligados. Decisão que decorre de questionamentos feitos à Justiça por empresas que perderam a licitação, realizada em 2016, para a contratação do serviço.

Ainda em dezembro do ano passado, a Eco101 informou que assumiria os equipamentos desligados e instalaria outros 20 previstos no contrato. E que a previsão era de que todos estaria funcionando no final deste mês. Mas na última semana informou que decisão da ANTT  que fiscaliza o contrato de concessão  a havia desobrigado de operar os 46 radares.

Na mesma nota, a concessionária acrescentou que 20 radares estão em processo de instalação. Os equipamentos estão sendo aferidos pelas autoridades responsáveis, etapa antecedente e necessária para que sejam utilizados na fiscalização da rodovia. A expectativa é que esteja concluída até o final deste mês.

Já o Dnit, antes responsável pelos equipamentos, passou a responsabilidade para a concessionária. Não há possibilidade de instalação de equipamentos em uma via que não está sob nossa jurisdição, informou, por nota.

No final da tarde desta quarta-feira (24), também por nota, a ANTT relatou que inexiste transferência de responsabilidade dos radares entre Dnit e concessionária. E mais, que houve apenas um aviso prévio do órgão federal informando que deixaria de prestar o serviço em rodovias federais concedidas.

Em função disso, diz a ANTT, decidiram iniciar o processo de implantar novos equipamentos pela concessionária. Mas houve problemas jurídicos apontados por sua procuradoria e orientações do Tribunal de Contas da União (TCU), o que fez com que a inclusão dos equipamentos fosse retirada da última análise extraordinária feita por eles na semana passada, quando houve uma pequena redução da tarifa básica do pedágio.

Porém, por se tratar de equipamentos que impactam na segurança e fluidez da rodovia, a ANTT decidiu orientar a concessionária a implantar os equipamentos. Só não disse a quantidade de radares ou quando isso irá acontecer.

NOTA DA ANTT

"Cabe esclarecer que inexiste transferência de responsabilidade de equipamentos controladores de velocidade DNIT e concessionárias. O que existiu foi um aviso prévio do DNIT quanto a descontinuidade da prestação de serviço do controle de velocidade dos equipamentos em rodovias federais concedidas.

Dessa forma, a ANTT iniciou as tratativas visando a implantação de novos equipamentos controladores de velocidade pela concessionária para mitigar o impacto operacional que a ausência da prestação do serviço imposto por esses equipamentos possa causar nas rodovias federais concedidas que contenham tais dispositivos.

Por haver algumas questões jurídicas sobre o tema levantadas e apontadas pela procuradoria da ANTT, bem como por orientações do TCU, a sugestão de inclusão dos equipamentos no contrato via revisão extraordinária foi retirada. No entanto, por ser um assunto de relevante impacto na segurança e fluidez da via, a concessionária será orientada a implantar os equipamentos de controle de velocidade em um curto período de tempo, priorizando os trechos críticos, com os valores a serem incluídos na próxima revisão ordinária do contrato."

ENTENDA A POLÊMICA

Radares desligados

Um total de 46 radares administrados pelo Dnit são desligados na BR 101. Motivo: questionamento à Justiça de empresas que participaram da licitação feita em 2016. Contratos emergenciais foram feitos para manter os equipamentos, mas também venceram.

Volta dos equipamentos

No início de dezembro do ano passado a Eco101 disse que iria assumir os equipamentos do Dnit e que até o final de janeiro eles estaria funcionando. Além disso, outros 20 equipamentos também seria instalados pela concessionária, exigência do contrato de concessão, o que totalizaria 66 equipamentos de fiscalização eletrônica.

Rodovia abandonada

O fim de 2017 chegou com a BR 101 sem nenhuma fiscalização por radar. Os equipamentos do Dnit foram retirados e os da Eco101 não estão funcionando até hoje.

Concessionária liberada

Na última semana, a Eco101 informa que foi desobrigada pela ANTT de assumir os 46 radares. Ficaria encarregada apenas de implantar os 20 previstos em contrato.

Mudança

Na tarde destaquarta-feira (24) a ANTT informa que Eco101 foi orientada a instalar os equipamentos, em pontos críticos, em curto prazo, sem informar data ou a quantidade de equipamentos.

Pedágio

Mas a inclusão de novos radares será analisada em maio e poderá resultar até em aumento do valor do pedágio.