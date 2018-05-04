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Desregulado

Radar marca velocidade mesmo sem passagem de veículos em Cariacica

Moradores reclamaram sobre a situação do aparelho eletrônico de medição de velocidade

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 13:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 13:34
Um radar que fica localizado na Rodovia Governador José Sette, no bairro Tucum, em Cariacica, está desregulado e marcando velocidade mesmo sem a passagem de veículos pelo local. A velocidade máxima permitida na região é de 40km/h.
Moradores reclamaram sobre a situação do aparelho eletrônico de medição de velocidade. Em vídeo que circulou na manhã desta quinta-feira (3), um internauta registrou carros e motos trafegando lentamente e o radar registrando até 132km/h.
O internauta contou que passou pelo radar a 30km/h e o aparelho marcou 70km/h. Estou filmando aqui porque caso chegue alguma multa, eu posso colocar em anexo e fazer o meu recurso. No vídeo também é possível observar o radar marcando velocidade mesmo sem nenhum veículo passando na região.
Na manhã desta sexta-feira (4) o aparelho não estava marcando velocidade, apenas piscando no laranja.
Com informações de Caíque Verli
DER-ES
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) informou que o equipamento já está em manutenção.
Logo que apresentou problemas, ele foi desabilitado e, desde então, não fez autuações. Uma equipe já está a caminho do local para concluir o serviço.
VEJA VÍDEO

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