Radar marca velocidade mesmo sem passagem de veículos em Cariacica

Um radar que fica localizado na Rodovia Governador José Sette, no bairro Tucum, em Cariacica, está desregulado e marcando velocidade mesmo sem a passagem de veículos pelo local. A velocidade máxima permitida na região é de 40km/h.

Moradores reclamaram sobre a situação do aparelho eletrônico de medição de velocidade. Em vídeo que circulou na manhã desta quinta-feira (3), um internauta registrou carros e motos trafegando lentamente e o radar registrando até 132km/h.

O internauta contou que passou pelo radar a 30km/h e o aparelho marcou 70km/h. Estou filmando aqui porque caso chegue alguma multa, eu posso colocar em anexo e fazer o meu recurso. No vídeo também é possível observar o radar marcando velocidade mesmo sem nenhum veículo passando na região.

Na manhã desta sexta-feira (4) o aparelho não estava marcando velocidade, apenas piscando no laranja.

Com informações de Caíque Verli

DER-ES

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) informou que o equipamento já está em manutenção.

Logo que apresentou problemas, ele foi desabilitado e, desde então, não fez autuações. Uma equipe já está a caminho do local para concluir o serviço.