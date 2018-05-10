Racismo na Ufes: alunos e professores denunciam casos

Jhenefer Tolentino, 22, conta que um grupo de alunos imitaram macacos após ela e outros colegas pedirem que não fizessem barulho Crédito: Fernando Madeira

Jhenefer Tolentino, de 22 anos, estava na sala de aula da Ufes, no Campus de Goiabeiras, em Vitória, quando o barulho feito por um grupo de alunos no corredor atrapalhou sua concentração. Ela e outros três colegas saíram da sala e advertiram educadamente os estudantes que, no momento, reproduziam sons de pássaros. Após a reação da jovem, dois alunos começaram a imitar macacos para zombar da cor da pele de Jhenefer, que é negra.

Eles estavam entre cinco e seis pessoas. Saí da sala porque não tinha como me concentrar. Pedimos para pararem, mas continuaram. Quando estavam indo embora, voltou um menino e uma menina, olharam para mim e fizeram sons e gestos de macacos, relatou a estudante. Ela denunciou o caso por e-mail na ouvidoria da universidade e também vai registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

O caso de injúria racial, considerado crime pela legislação brasileira  artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que diz respeito à ofensa à dignidade de uma pessoa específica usando elementos como raça, cor, etnia e religião  aconteceu há três semanas.

Jhenefer é aluna do 4º período de Ciências Sociais e o episódio mudou sua rotina. Após o ocorrido, teve medo de voltar à universidade e procurou ajuda psicológica. Pensei em desistir da Ufes. Não queria voltar, relata.

Apesar da universidade afirmar que não há queixas recentes de racismo ou injúria racial no campus, os casos existem mas não são formalmente registrados.

Eu já fui vítima de racismo e denunciei, em 2014. Há casos constantemente, inclusive com servidores e professores, afirma o estudante e integrante do Coletivo Negrada da Ufes, João Victor dos Santos.

DEBATE

A discriminação sofrida levou a aluna, incentivada por uma professora do curso, a promover o debate A questão étnico-racial em pauta, que ocorreu na última terça-feira na Ufes. No evento, diversos alunos se emocionaram ao relatar casos de racismo e injúria racial que sofreram dentro e fora da universidade.

Acho necessário o debate, porque as pessoas acham que são acontecimentos distantes, mas acontece do nosso lado e não percebemos, disse Jhenefer sobre a proposta. Dias depois do fato, Jhenefer procurou o grupo de alunos que a ofendeu. Eles são brancos e estudam Ciências Biológicas.

Disseram que foi um mal entendido, que as imitações foram brincadeiras. Fui atrás deles porque queria conversar antes de entrar com o processo na ouvidoria, mas não teve reação de arrependimento, disse a estudante. Mesmo Jhenefer afirmando que fez a denúncia via e-mail, a Ufes informou que ainda não tem registro na ouvidoria sobre o episódio.

SEM DESCULPAS

Jhenefer conta que teve medo de voltar à universidade. No momento da violência, ela estava com mais três colegas.

Qual foi sua reação?

Ficamos pensando: impossível isso acontecer! estamos em pleno século XXI. No mesmo dia, procuramos o Centro Acadêmico do curso em que estudam para os identificar.

Como que foi o encontro com eles?

Disseram foi um mal-entendido. Que não queriam ter feito aquilo. Fui atrás deles porque queria conversar antes de entrar com o processo na ouvidoria. Saber o porque fizeram aquilo. Mas nem pediram desculpas, falaram que entendi errado, e que era brincadeira.

Por que mesmo depois da conversa você fez a denúncia?

Eu vi que não adiantou nada. Não admitiram o que fizeram. Se eu não denunciasse, talvez poderiam fazer isso de forma pior com outras pessoas.

O que espera que a Ufes faça?

Quero que tomem medidas para que isso não volte a acontecer.

DISCRIMINAÇÃO É COMUM E, MUITAS VEZES, SILENCIOSA

Professores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) afirmam que casos de injúria racial, como o que aconteceu com a aluna do curso de Ciências Sociais, e de racismo, infelizmente são algo comum dentro da universidade. Muito deles cometidos de forma silenciosa.

Para a professora Kiusam de Oliveira, que ministra a disciplina de Educação das Relações Étnico-Racial, o que mais assusta é a falta de solidariedade com as vítimas da violência. Kiusam é negra e já foi discriminada na Ufes. Além disso, também teve seu livro retirado da didática do Sesi de Volta Redonda (RJ) a pedido dos pais que criticaram o título africano da obra.

Os casos de discriminação racial fazem parte do cotidiano da universidade. As vítimas do racismo se sentem solitárias em suas ações, porque rapidamente isso cai no esquecimento, afirma. Kiusam revela outra história particular: vizinhos jogaram lixo no quintal da casa que alugou em Jacaraípe, na Serra, quando se mudou para o Estado. Quero ver esses pretos ficarem de quatro para pegar esse lixo disseram na época.

Alguém precisa quebrar esse ciclo de violência. Pode ser alguém da família, um professor, por isso é fundamental essa disciplina (Educação das Relações Étnico-Racial). Os estudantes têm de entender que são capazes de combater qualquer tipo de discriminação e reivindicar seus direitos.

COTAS

Para o professor da Ufes Antônio Carlos Moraes, que é ex-secretário de Inclusão Social da universidade, a implantação da política de cotas raciais ajudou no aumento de casos de racismo e de injúria racial no campus. Isso ocorre por dois motivos: um é porque o racista não aceita conviver com os diferentes e o outro é que o estudante defende a suposta meritocracia e vê o aluno negro sempre como inferior. Mesmo sem saber se é cotista, o racista o discrimina tendo o discurso da meritocracia como ferramenta, afirma.

Ele alega que a dificuldade de convivência com as diferenças permeia toda a universidade. A comunidade interna da universidade é o reflexo da sociedade. Se a sociedade é racista, a universidade não pode ser muito diferente, finaliza.

DENÚNCIA PODE LEVAR À EXPULSÃO

A Ufes informou que desde 2016 não são registradas denúncias de racismo ou de injúria racial na ouvidoria. Sobre o trâmite, diz que após a denúncia deve ser instalada uma comissão de sindicância que poderá indicar a abertura de um processo administrativo disciplinar. Se for caracterizada transgressão da ordem disciplinar, as sanções para estudantes são: advertência verbal, repreensão, suspensão ou desligamento.

NA LEI

INJÚRIA RACIAL

Ofensa da honra

Crime que consiste em ofender a honra de alguém com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. Está previsto no parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal. A vítima precisa representar.

RACISMO

Exclusão

O racismo é crime previsto na Lei 7.716/89, que consiste em conduta discriminatória como exclusão de um indivíduo em razão de sua raça, cor, etnia, procedência nacional ou religião. É um crime inafiançável e imprescritível. Qualquer pessoa pode denunciar, independentemente se a vítima quiser ou não.

INOCENTADO APÓS DIZER QUE PREFERIA BRANCO

Acusado de racismo por alunos do curso de Ciências Sociais da Ufes, o professor Manoel Luiz Malaguti foi inocentado no caso, que ocorreu em 2014, e continua dando aula na universidade.

Manoel Luiz Malaguti Pancinha, professor de economia da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), acusado de racismo Crédito: Fernando Madeira - GZ

Segundo os estudantes, ele teria dito em sala de aula que não gostaria de ser atendido por profissionais negros, como médicos ou advogados, e fez críticas ao sistema de cotas da universidade. Dias depois, em entrevista para A GAZETA, Malaguti reforçou que se tivesse que escolher entre dois médicos, um branco e um negro, escolheria um branco.

VOLTA

Na época, os alunos realizaram protestos contra a permanência do professor na universidade. Em novembro de 2015, ele chegou a ser demitido do cargo, mas, por decisão judicial, voltou a dar aulas na Ufes.

No mesmo ano, a Justiça Federal rejeitou a denúncia por ter entendido que não houve crime de racismo na fala de Malaguti. O discurso demonstra o seu pensamento pessoal. Por outro lado, o mesmo discurso não é capaz de demonstrar qualquer fato criminoso, diz o texto da decisão do juiz Américo Bedê Freire.

O Ministério Público Federal (MPF) recorreu da decisão na segunda instância, frente ao Tribunal Regional Federal (TRF2), que votou por unanimidade para negar o recurso.

Com remuneração de R$ 16.881,74, Manoel Malaguti leciona, atualmente, para alunos do curso de Economia.