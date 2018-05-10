Racismo na Ufes: alunos e professores denunciam casos

Jhenefer Tolentino, de 22 anos, estava na sala de aula da Ufes, no Campus de Goiabeiras, em Vitória, quando o barulho feito por um grupo de alunos no corredor atrapalhou sua concentração. Ela e outros três colegas saíram da sala e advertiram educadamente os estudantes que, no momento, reproduziam sons de pássaros. Após a reação da jovem, dois alunos começaram a imitar macacos para zombar da cor da pele de Jhenefer, que é negra.
Eles estavam entre cinco e seis pessoas. Saí da sala porque não tinha como me concentrar. Pedimos para pararem, mas continuaram. Quando estavam indo embora, voltou um menino e uma menina, olharam para mim e fizeram sons e gestos de macacos, relatou a estudante. Ela denunciou o caso por e-mail na ouvidoria da universidade e também vai registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil.
O caso de injúria racial, considerado crime pela legislação brasileira artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que diz respeito à ofensa à dignidade de uma pessoa específica usando elementos como raça, cor, etnia e religião aconteceu há três semanas.
Jhenefer é aluna do 4º período de Ciências Sociais e o episódio mudou sua rotina. Após o ocorrido, teve medo de voltar à universidade e procurou ajuda psicológica. Pensei em desistir da Ufes. Não queria voltar, relata.
Apesar da universidade afirmar que não há queixas recentes de racismo ou injúria racial no campus, os casos existem mas não são formalmente registrados.
Eu já fui vítima de racismo e denunciei, em 2014. Há casos constantemente, inclusive com servidores e professores, afirma o estudante e integrante do Coletivo Negrada da Ufes, João Victor dos Santos.
DEBATE
A discriminação sofrida levou a aluna, incentivada por uma professora do curso, a promover o debate A questão étnico-racial em pauta, que ocorreu na última terça-feira na Ufes. No evento, diversos alunos se emocionaram ao relatar casos de racismo e injúria racial que sofreram dentro e fora da universidade.
Acho necessário o debate, porque as pessoas acham que são acontecimentos distantes, mas acontece do nosso lado e não percebemos, disse Jhenefer sobre a proposta. Dias depois do fato, Jhenefer procurou o grupo de alunos que a ofendeu. Eles são brancos e estudam Ciências Biológicas.
Disseram que foi um mal entendido, que as imitações foram brincadeiras. Fui atrás deles porque queria conversar antes de entrar com o processo na ouvidoria, mas não teve reação de arrependimento, disse a estudante. Mesmo Jhenefer afirmando que fez a denúncia via e-mail, a Ufes informou que ainda não tem registro na ouvidoria sobre o episódio.
SEM DESCULPAS
Jhenefer conta que teve medo de voltar à universidade. No momento da violência, ela estava com mais três colegas.
Qual foi sua reação?
Ficamos pensando: impossível isso acontecer! estamos em pleno século XXI. No mesmo dia, procuramos o Centro Acadêmico do curso em que estudam para os identificar.
Como que foi o encontro com eles?
Disseram foi um mal-entendido. Que não queriam ter feito aquilo. Fui atrás deles porque queria conversar antes de entrar com o processo na ouvidoria. Saber o porque fizeram aquilo. Mas nem pediram desculpas, falaram que entendi errado, e que era brincadeira.
Por que mesmo depois da conversa você fez a denúncia?
Eu vi que não adiantou nada. Não admitiram o que fizeram. Se eu não denunciasse, talvez poderiam fazer isso de forma pior com outras pessoas.
O que espera que a Ufes faça?
Quero que tomem medidas para que isso não volte a acontecer.
DISCRIMINAÇÃO É COMUM E, MUITAS VEZES, SILENCIOSA
Professores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) afirmam que casos de injúria racial, como o que aconteceu com a aluna do curso de Ciências Sociais, e de racismo, infelizmente são algo comum dentro da universidade. Muito deles cometidos de forma silenciosa.
Para a professora Kiusam de Oliveira, que ministra a disciplina de Educação das Relações Étnico-Racial, o que mais assusta é a falta de solidariedade com as vítimas da violência. Kiusam é negra e já foi discriminada na Ufes. Além disso, também teve seu livro retirado da didática do Sesi de Volta Redonda (RJ) a pedido dos pais que criticaram o título africano da obra.
Os casos de discriminação racial fazem parte do cotidiano da universidade. As vítimas do racismo se sentem solitárias em suas ações, porque rapidamente isso cai no esquecimento, afirma. Kiusam revela outra história particular: vizinhos jogaram lixo no quintal da casa que alugou em Jacaraípe, na Serra, quando se mudou para o Estado. Quero ver esses pretos ficarem de quatro para pegar esse lixo disseram na época.
Alguém precisa quebrar esse ciclo de violência. Pode ser alguém da família, um professor, por isso é fundamental essa disciplina (Educação das Relações Étnico-Racial). Os estudantes têm de entender que são capazes de combater qualquer tipo de discriminação e reivindicar seus direitos.
COTAS
Para o professor da Ufes Antônio Carlos Moraes, que é ex-secretário de Inclusão Social da universidade, a implantação da política de cotas raciais ajudou no aumento de casos de racismo e de injúria racial no campus. Isso ocorre por dois motivos: um é porque o racista não aceita conviver com os diferentes e o outro é que o estudante defende a suposta meritocracia e vê o aluno negro sempre como inferior. Mesmo sem saber se é cotista, o racista o discrimina tendo o discurso da meritocracia como ferramenta, afirma.
Ele alega que a dificuldade de convivência com as diferenças permeia toda a universidade. A comunidade interna da universidade é o reflexo da sociedade. Se a sociedade é racista, a universidade não pode ser muito diferente, finaliza.
DENÚNCIA PODE LEVAR À EXPULSÃO
A Ufes informou que desde 2016 não são registradas denúncias de racismo ou de injúria racial na ouvidoria. Sobre o trâmite, diz que após a denúncia deve ser instalada uma comissão de sindicância que poderá indicar a abertura de um processo administrativo disciplinar. Se for caracterizada transgressão da ordem disciplinar, as sanções para estudantes são: advertência verbal, repreensão, suspensão ou desligamento.
NA LEI
INJÚRIA RACIAL
Ofensa da honra
Crime que consiste em ofender a honra de alguém com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. Está previsto no parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal. A vítima precisa representar.
RACISMO
Exclusão
O racismo é crime previsto na Lei 7.716/89, que consiste em conduta discriminatória como exclusão de um indivíduo em razão de sua raça, cor, etnia, procedência nacional ou religião. É um crime inafiançável e imprescritível. Qualquer pessoa pode denunciar, independentemente se a vítima quiser ou não.
INOCENTADO APÓS DIZER QUE PREFERIA BRANCO
Acusado de racismo por alunos do curso de Ciências Sociais da Ufes, o professor Manoel Luiz Malaguti foi inocentado no caso, que ocorreu em 2014, e continua dando aula na universidade.
Segundo os estudantes, ele teria dito em sala de aula que não gostaria de ser atendido por profissionais negros, como médicos ou advogados, e fez críticas ao sistema de cotas da universidade. Dias depois, em entrevista para A GAZETA, Malaguti reforçou que se tivesse que escolher entre dois médicos, um branco e um negro, escolheria um branco.
VOLTA
Na época, os alunos realizaram protestos contra a permanência do professor na universidade. Em novembro de 2015, ele chegou a ser demitido do cargo, mas, por decisão judicial, voltou a dar aulas na Ufes.
No mesmo ano, a Justiça Federal rejeitou a denúncia por ter entendido que não houve crime de racismo na fala de Malaguti. O discurso demonstra o seu pensamento pessoal. Por outro lado, o mesmo discurso não é capaz de demonstrar qualquer fato criminoso, diz o texto da decisão do juiz Américo Bedê Freire.
O Ministério Público Federal (MPF) recorreu da decisão na segunda instância, frente ao Tribunal Regional Federal (TRF2), que votou por unanimidade para negar o recurso.
Com remuneração de R$ 16.881,74, Manoel Malaguti leciona, atualmente, para alunos do curso de Economia.