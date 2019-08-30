Racha na ponte: "Laudo não culpa meu filho", diz mãe de jovem morto

"Independentemente do que o Kelvin usou, isso não fez diferença na hora do acidente. Não era ele quem estava dirigindo em alta velocidade. Ele foi vítima. O laudo não culpa meu filho".
O desabafo de Vilma Gonçalves, mãe de Kelvin Gonçalves dos Santos, 23 refere-se ao laudo cadavérico do filho, que revelou que ele havia usado maconha. O jovem e a namorada dele, Brunielli Oliveira, 17, morreram ao ter a moto atingida por um carro, que segundo a polícia, disputava um racha na Terceira Ponte, em maio deste ano.
Quem, em sã consciência, dirige a 150 km/h sem intenção de matar alguém? Meu filho foi assassinado por dois motoristas irresponsáveis, que haviam bebido e estavam correndo. Eles querem tentar culpar meu filho, mas eles são os únicos culpados
O exame toxicológico feito no corpo de Kelvin e Brunielli foi confeccionado pela Polícia Civil e entregue à 1ª Vara Criminal de Vitória. De acordo com a PC, é um procedimento padrão em casos de óbitos violentos. O laudo apontou THC no sangue das vítimas, substância presente na maconha. Também foi constatado que Brunielli ingeriu álcool.
Para o advogado que representa a família do casal que morreu, Siderson Vitorino, o resultado do laudo não interfere no processo e nem retira a culpa de Ivomar Rodrigues Gomes e Oswaldo Venturini Neto, que conduziam os carros envolvidos no acidente.
"O THC presente no exame do Kelvin não foi capaz de influenciar na conduta dos motoristas que faziam o racha, que estavam bêbados e imprimiram duas vezes mais a velocidade permitida no local", frisou.
Segundo a polícia, o advogado Ivomar Rodrigues Gomes dirigia o Audi, que colidiu com a moto e arremessou o casal, que morreu. O universitário Oswaldo Venturini Neto dirigia um Ethios. De acordo com a polícia, ele disputava racha com Ivomar.
Laudo não culpa meu filho, diz mãe de jovem morto
A perícia realizada nos carros apontou que eles estavam a 150km/h, quase o dobro da velocidade permitida na Terceira Ponte.
VÍDEO DO ACIDENTE
Câmeras de segurança de uma boate flagraram Ivomar e Oswaldo saindo do local minutos antes do acidente. As comandas do estabelecimento, recolhidas pela polícia, mostraram que eles compraram bebidas alcoólicas. Eles se negaram a fazer o teste do bafômetro. Os dois estão presos desde o dia do crime.
O QUE DIZ A DEFESA DOS INDICIADOS
Em entrevista na última quinta-feira (29), o advogado de defesa de Ivomar, José Augusto Trivelin, disse que a presença da droga no sangue das vítimas mostra que a culpa do acidente foi compartilhada. "O laudo demonstra que Kelvin estava dirigindo sob influência de droga, o que gera culpa também para ele. Se você ver o vídeo, vai perceber que o motorista tenta desviar o carro, mas que o Kelvin joga a moto para o mesmo lado", disse.
Já o advogado que representa Oswaldo, Ludgero Liberato, disse que só vai se manifestar sobre o laudo após ter acesso ao documento. "É comum que fatos novos surjam durante o processo e isso demonstra que não há necessidade de manter os suspeitos presos enquanto todos os fatos não forem esclarecidos", disse.