Racha na ponte: "Laudo não culpa meu filho", diz mãe de jovem morto

Carros envolvidos em acidente com mortes na Terceira Ponte Crédito: Eduardo Dias

"Independentemente do que o Kelvin usou, isso não fez diferença na hora do acidente. Não era ele quem estava dirigindo em alta velocidade. Ele foi vítima. O laudo não culpa meu filho".

Quem, em sã consciência, dirige a 150 km/h sem intenção de matar alguém? Meu filho foi assassinado por dois motoristas irresponsáveis, que haviam bebido e estavam correndo. Eles querem tentar culpar meu filho, mas eles são os únicos culpados Vilma Gonçalves, mãe de Kelvin

O exame toxicológico feito no corpo de Kelvin e Brunielli foi confeccionado pela Polícia Civil e entregue à 1ª Vara Criminal de Vitória. De acordo com a PC, é um procedimento padrão em casos de óbitos violentos. O laudo apontou THC no sangue das vítimas, substância presente na maconha. Também foi constatado que Brunielli ingeriu álcool.

Manifestantes protestam contra a morte do casal Kelvin Gonçalves, 23, e Brunielly Oliveira, 17, ocorrida durante um racha na Terceira Ponte Crédito: Fernando Madeira

Para o advogado que representa a família do casal que morreu, Siderson Vitorino, o resultado do laudo não interfere no processo e nem retira a culpa de Ivomar Rodrigues Gomes e Oswaldo Venturini Neto, que conduziam os carros envolvidos no acidente.

"O THC presente no exame do Kelvin não foi capaz de influenciar na conduta dos motoristas que faziam o racha, que estavam bêbados e imprimiram duas vezes mais a velocidade permitida no local", frisou.





O estudante de Engenharia Oswaldo Venturini Neto (à esquerda) e o advogado Ivomar Rodrigues Gomes Júnior estão presos Crédito: Montagem

Segundo a polícia, o advogado Ivomar Rodrigues Gomes dirigia o Audi, que colidiu com a moto e arremessou o casal, que morreu. O universitário Oswaldo Venturini Neto dirigia um Ethios. De acordo com a polícia, ele disputava racha com Ivomar.

Your browser does not support the audio element. Laudo não culpa meu filho, diz mãe de jovem morto

VÍDEO DO ACIDENTE

Câmeras de segurança de uma boate flagraram Ivomar e Oswaldo saindo do local minutos antes do acidente. As comandas do estabelecimento, recolhidas pela polícia, mostraram que eles compraram bebidas alcoólicas . Eles se negaram a fazer o teste do bafômetro. Os dois estão presos desde o dia do crime.

O QUE DIZ A DEFESA DOS INDICIADOS

Em entrevista na última quinta-feira (29), o advogado de defesa de Ivomar, José Augusto Trivelin, disse que a presença da droga no sangue das vítimas mostra que a culpa do acidente foi compartilhada. "O laudo demonstra que Kelvin estava dirigindo sob influência de droga, o que gera culpa também para ele. Se você ver o vídeo, vai perceber que o motorista tenta desviar o carro, mas que o Kelvin joga a moto para o mesmo lado", disse.