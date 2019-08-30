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Racha na Terceira Ponte

Racha na ponte: "Laudo não culpa meu filho", diz mãe de jovem morto

Kelvin Gonçalves e a namorada Brunielli Oliveira morreram após terem a moto atingida por um carro, em alta velocidade, na Terceira Ponte. Segundo a polícia, o motorista disputava um racha

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 16:07

Aramylle Bastos Locatelli

Aramylle Bastos Locatelli

Publicado em 

30 ago 2019 às 16:07
Carros envolvidos em acidente com mortes na Terceira Ponte Crédito: Eduardo Dias
"Independentemente do que o Kelvin usou, isso não fez diferença na hora do acidente. Não era ele quem estava dirigindo em alta velocidade. Ele foi vítima. O laudo não culpa meu filho".
O desabafo de Vilma Gonçalves, mãe de Kelvin Gonçalves dos Santos, 23 refere-se ao laudo cadavérico do filho, que revelou que ele havia usado maconha. O jovem e a namorada dele, Brunielli Oliveira, 17, morreram ao ter a moto atingida por um carro, que segundo a polícia, disputava um racha na Terceira Ponte, em maio deste ano. 
Quem, em sã consciência, dirige a 150 km/h sem intenção de matar alguém? Meu filho foi assassinado por dois motoristas irresponsáveis, que haviam bebido e estavam correndo. Eles querem tentar culpar meu filho, mas eles são os únicos culpados
Vilma Gonçalves, mãe de Kelvin
O exame toxicológico feito no corpo de Kelvin e Brunielli foi confeccionado pela Polícia Civil e entregue à 1ª Vara Criminal de Vitória. De acordo com a PC, é um procedimento padrão em casos de óbitos violentos. O laudo apontou THC no sangue das vítimas, substância presente na maconha. Também foi constatado que Brunielli ingeriu álcool. 
Manifestantes protestam contra a morte do casal Kelvin Gonçalves, 23, e Brunielly Oliveira, 17, ocorrida durante um racha na Terceira Ponte Crédito: Fernando Madeira
Para o advogado que representa a família do casal que morreu, Siderson Vitorino, o resultado do laudo não interfere no processo e nem retira a culpa de Ivomar Rodrigues Gomes e Oswaldo Venturini Neto, que conduziam os carros envolvidos no acidente. 
"O THC presente no exame do Kelvin não foi capaz de influenciar na conduta dos motoristas que faziam o racha, que estavam bêbados e imprimiram duas vezes mais a velocidade permitida no local", frisou.
> Racha na Terceira Ponte: advogado e estudante viram réus
 
O estudante de Engenharia Oswaldo Venturini Neto (à esquerda) e o advogado Ivomar Rodrigues Gomes Júnior estão presos Crédito: Montagem
Segundo a polícia, o advogado Ivomar Rodrigues Gomes dirigia o Audi, que colidiu com a moto e arremessou o casal, que morreu. O universitário Oswaldo Venturini Neto dirigia um Ethios. De acordo com a polícia, ele disputava racha com Ivomar.
Laudo não culpa meu filho, diz mãe de jovem morto
A perícia realizada nos carros apontou que eles estavam a 150km/h, quase o dobro da velocidade permitida na Terceira Ponte.
VÍDEO DO ACIDENTE
Câmeras de segurança de uma boate flagraram Ivomar e Oswaldo saindo do local minutos antes do acidente. As comandas do estabelecimento, recolhidas pela polícia, mostraram que eles compraram bebidas alcoólicas. Eles se negaram a fazer o teste do bafômetro. Os dois estão presos desde o dia do crime. 
O QUE DIZ A DEFESA DOS INDICIADOS
Em entrevista na última quinta-feira (29), o advogado de defesa de Ivomar, José Augusto Trivelin, disse que a presença da droga no sangue das vítimas mostra que a culpa do acidente foi compartilhada. "O laudo demonstra que Kelvin estava dirigindo sob influência de droga, o que gera culpa também para ele. Se você ver o vídeo, vai perceber que o motorista tenta desviar o carro, mas que o Kelvin joga a moto para o mesmo lado", disse.
> Racha na Terceira Ponte: novo vídeo reforça investigação da polícia 
Já o advogado que representa Oswaldo, Ludgero Liberato, disse que só vai se manifestar sobre o laudo após ter acesso ao documento. "É comum que fatos novos surjam durante o processo e isso demonstra que não há necessidade de manter os suspeitos presos enquanto todos os fatos não forem esclarecidos", disse.

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