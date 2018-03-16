Quiosques de Itaparica têm parte da construção demolida pela prefeitura

Quiosque do Vitalino tem paredes laterais, degraus e tablado demolidos pela Fiscalização Urbanística da Prefeitura de Vila Velha, nesta sexta-feira (16) Crédito: Kaique Dias

Três quiosques da praia de Itaparica, em Vila Velha, tiveram parte de suas áreas demolidas pela Fiscalização Urbanística da Prefeitura de Vila Velha nesta sexta-feira (16). Os quiosques Universal, Vitalino e Mar del Plata possuíam uma expansão não licenciada. O quiosque do Vitalino teve um degrau retirado, paredes laterais, e o tablado lateral derrubados.

Dos 46 quiosques de Itaparica, apenas os três estavam com obras irregulares. O coordenador de Fiscalização Urbanística da Prefeitura de Vila Velha, Renzo Mendes, informou que, para estar dentro dos padrões de construção liberados para a praia, o espaço a ser ocupado deve ser de até 196 m².

O quiosque do Vitalino, por exemplo, ocupava 88 m² de obra irregular, além de um tablado de madeira que ocupava 136 m². O dono do estabelecimento, Bruno Vitalino, reclama das intervenções e não concorda com a postura que a prefeitura tem quanto à liberação de extensões. Ele conta que foi notificado diversas vezes e que já entrou com pedido de liberação na prefeitura, mas foi negado.

"O que eles quebraram ali estava em excesso realmente, eu reconheço que errei, mas a escada eu fiz um degrau a mais para segurar a água que invade aqui, principalmente em março, abril. A prefeitura não deu autorização. A fiscalização é muito pesada, não deixa respirar. Eu quero melhorar aqui para os turistas e clientes, mas não pode. Eu estou com duas notificações, já paguei mais de R$ 10 mil em multa", relata Vitalino.

Outro quiosque que teve intervenções nas obras foi o Universal. Gelcy Fátima Coelho Matos é quem toma conta do comércio e afirma que, quando começou a trabalhar, as obras já estavam feitas. Ela fala que foi notificada nesta quinta-feira (15) sobre a intervenção da prefeitura.

"Eu não sabia. Me informaram que a calçada estava um pouco larga e hoje (16), que não pode ter essa calçada, tem que ser só areia. Mas a construção foi para auxiliar deficientes, pessoas com crianças de colo e também porque as pessoas gostam de sentar na sombra da árvore, e aí fica a calçada ao invés dessa areia aí", conta Gelcy.

A comerciante fala, ainda, que tentou ir até a prefeitura e não teve o resultado esperado por ela, mas que irão se adequar no prazo estabelecido. No caso do Mar Del Plata, a proprietária do estabelecimento afirmou que o degrau foi construído para evitar que a água do mar batesse forte na construção.

Quiosque do Vitalino tem paredes laterais, degraus e tablado demolidos pela Fiscalização Urbanística da Prefeitura de Vila Velha, nesta sexta-feira (16) Crédito: Kaique Dias

PREFEITURA DE VILA VELHA

O coordenador de Fiscalização Urbanística da Prefeitura de Vila Velha, Renzo Mendes, explica que o que foi demolido hoje estava além do permitido no projeto original, e que a ação acontece devido a uma denúncia da população e de outros quiosques, que estão com os padrões corretos.

"Os quiosqueiros têm que seguir o padrão original e qualquer reforma que for fazer tem que pedir autorização da prefeitura através do alvará de licença para pequenas obras. Eles não justificam e nem falam a motivação dos aumentos", explica Renzo.