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Nova praia

Quiosques dão cara nova à orla de Camburi

Frequentadores aprovaram a renovação dos estabelecimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 10:07

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 10:07

As amigas Erika Zordan e Rowena Peruchi, aproveitaram a bela paisagem da praia de Camburi enqunto tomavam cerveja em um quiosque Crédito: Fernando Madeira
A nova cara do calçadão da Praia de Camburi, em Vitória, foi provada e aprovada pelos capixabas e pelos turistas que frequentaram os quiosques reabertos no último dia 12.
E as altas temperaturas foram um atrativo a mais para os praieiros. Durante a tarde de ontem os termômetros na Grande Vitória marcaram 32ºC, mas a sensação térmica na Capital foi de 41ºC. A informação é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e foi medida às 14 horas.
Apesar de bem-vindo, o calor foi combatido por clientes que aproveitaram os quiosques para tomar aquela cervejinha e curtir o vento sempre constante.
O espaço do quiosque está muito bom. Perfeito para tomar uma cerveja geladinha. O vento também ajudou a refrescar o calor, descreveu a jornalista carioca Erika Zordan, que veio passar férias no Espírito Santo.
Mais lazer
Já o casal Gil Vieira e Max Nascimento vê nos quiosques a opção de lazer que faltava.
Já quero trazer alguns parentes de Minas Gerais para aproveitar o espaço que está muito bom. Era o que faltava em Camburi, afirma Gil, que é de Minas mas mora em Vitória.
Gil Vieira e Max Nascimento são casados e aproveitaram o final de tarde em um dos quiosques da orla de Camburi, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

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