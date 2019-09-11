Quinta-feira será de sol e calor no Espírito Santo

Um sistema de alta pressão que está sobre o Espírito Santo faz com que a quinta-feira (12) para o capixaba seja de com sol forte e calor, sem expectativa de chuva.
Na Região Sul do Estado é onde os termômetros registram as maiores temperaturas com mínima de 18 °C e máxima de 38 °C nas áreas menos elevadas.
Já na capital Vitória a temperatura registra a minima de 21 °C e a máxima de 32 °C.
Na Região Serrana, nas áreas mais altas, o dia começa com os termômetros registrando minima 10 °C, mas ao longo do dia a máxima pode chegar a 29 °C.
O sol aparece com poucas nuvens na Grande Vitória e o calor deixa as temperaturas com mínima de 21 °C e máxima de 33 °C.