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Bolão

Quina de São João: bolão comprado em Vila Velha leva R$ 20 milhões

Grupo de seis capixabas vai dividir o prêmio milionário; lotérica fica no Centro de Vila Velha

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 17:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2018 às 17:36
Crédito: Divulgação
Seis sortudos vão dividir o prêmio de R$ 20,8 milhões da Quina de São João. A aposta premiada em Vila Velha saiu para um bolão e foi feita na Simon Loteria, localizada na Rua Henrique Moscoso, no Centro do município canela-verde. 
Além do bolão capixaba, também foram premiados um bolão em Porto Alegre e outro em São Paulo. Os outros vencedores foram apostas simples feitas em Brasília, Rondonópolis (MT) e Belém (PA). No total, a Quina de São João ofereceu o prêmio de R$ 130 milhões
O sorteio do concurso 4706 foi realizado na noite deste sábado (23), em Campina Grande, Paraíba. Veja os números que saíram: 03 - 29 - 33 - 53 - 69
OUTROS PRÊMIOS
Além do prêmio principal, 1.724 apostadores fizeram quatro pontos e poderão resgatar R$ 4.989,26. Outras 128.851 apostas acertaram três dezenas e foram premiados em R$ 100,38 cada. Por fim, 3.084.784 fizeram dois pontos e resgatarão R$ 2,30.
O próximo concurso da Quina acontecerá nesta segunda (25) e expectativa do prêmio para quem acertar as cinco dezenas é de R$ 600 mil. 

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