'Queremos a condenação de 50 anos', diz tio de Milena sobre Hilário

"Nós temos que ficar juntos, temos que acompanhar. Nós queremos que eles sejam condenados. Ninguém tem mais dúvidas que eles são responsáveis. Fizeram a maldade, e não foi só com a Milena, foi com as filhas dela e com a família toda. Estamos sofrendo muito. Queremos a condenação de 50 anos preso, e sem isso de sair final de ano, Natal ou ver a família. Eles não têm família, ele acabou com ela. Nós temos medo de que, se as autoridades liberarem esse rapaz (Hilário), ele possa fazer maldade com as meninas. Elas estão bem porque a família está toda junta. Estamos dando carinho, estamos criando", desabafou Geraldo.