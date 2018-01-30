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Caso Milena

'Queremos a condenação de 50 anos', diz tio de Milena sobre Hilário

'Queremos ele (Hilário) preso, e sem isso de sair final de ano, Natal ou ver a família. Eles não têm família, ele acabou com ela', disse Geraldo Gottardi
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 14:23

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 14:23

Em frente ao Fórum Criminal de Vitória, onde são realizadas as audiências de testemunhas da defesa dos acusados pela morte de Milena Gottardi, amigos e familiares da médica estão reunidos em vigília. O tio da médica, Geraldo Gottardi, fala sobre a expectativa do resultado e sobre as filhas de Milena, que estão sendo criadas por parentes, e também o quanto a família têm se mantido unida.
"Nós temos que ficar juntos, temos que acompanhar. Nós queremos que eles sejam condenados. Ninguém tem mais dúvidas que eles são responsáveis. Fizeram a maldade, e não foi só com a Milena, foi com as filhas dela e com a família toda. Estamos sofrendo muito. Queremos a condenação de 50 anos preso, e sem isso de sair final de ano, Natal ou ver a família. Eles não têm família, ele acabou com ela. Nós temos medo de que, se as autoridades liberarem esse rapaz (Hilário), ele possa fazer maldade com as meninas. Elas estão bem porque a família está toda junta. Estamos dando carinho, estamos criando", desabafou Geraldo. 
> Veja quem é quem no caso do assassinato da médica Milena Gottardi
> Confira as reportagens especiais sobre o caso Milena Gottardi
Com informações de Eduardo Dias

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