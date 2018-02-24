Queda no reajuste de rodoviários só 'beneficiou' empresas e governo

Rodoviários fizeram protesto contra a decisão que reduziu o reajuste de salário de 3% para 1,8% Crédito: Bernardo Coutinho | AG

Mesmo com a decisão liminar do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que reduziu de 3% para 1,8% o reajuste salarial que os rodoviários haviam conseguido na Justiça em janeiro, o preço final da passagem de ônibus do Transcol não vai ser reduzido. A tarifa, que teve seu valor aumentado em 6,25% também em janeiro, continuará custando R$ 3,40 para o usuário do sistema.

Se o consumidor final não vai sentir a redução, o mesmo não pode ser dito do governo. Isso porque, diferente da parcela da passagem paga pelo usuário, a parte correspondente ao subisídio repassado pelo governo sofrerá uma redução de dois centavos. O valor parece discreto, mas pode surpreender dado o montante total: o governo economizará cerca R$ 3.563.000 dos R$ 110 milhões de subsídio.

O subsídio é repassado mensalmente para as empresas de transporte. A Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb) informou que são transportados, em média, 13,9 milhões de passageiros por mês. Se a discreta redução de R$ 0,02 fosse repassada para o usuário, a economia de todos seria de R$ 356.300 mil por mês.

COMO FUNCIONA

A tarifa técnica do Transcol atualmente é de R$ 4,01. Desse valor, o passageiro paga R$ 3,40 e o governo subsidia o restante, ou seja, R$ 0,61.

Com a redução no reajuste, a tarifa técnica cai R$ 0,02 e vai para R$ 3,99. Segundo a Ceturb, o passageiro continuará pagando R$ 3,40. É a parte paga pelo governo que será reduzida.

DECISÃO

A decisão que baixou o reajuste conseguido pelos cobradores e motoristas foi do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, e é válida até o julgamento final do recurso.

Na decisão, que é do dia 9 de fevereiro, o TST acata parcialmente o recurso proposto pelas empresas do Sistema Transcol suspendendo os efeitos da sentença do dissídio coletivo. O julgamento do dissídio aconteceu no dia 10 de janeiro no Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Espírito Santo (TRT-ES), quando a categoria havia conseguido 3% de reajuste.

NAS RUAS

Entre os passageiros que utilizam diariamente o sistema de transporte público, a opinião é: se não houve o aumento previsto, o ideal seria uma redução no valor da passagem. Se não teve o reajuste, o aumento não se justifica, disse o estagiário Samuel Andrade Souza.

Além dos usuários, um grupo de rodoviários também resolveu manifestar indignação com a redução do reajuste. Cerca de 50 trabalhadores que fazem oposição à atual gestão do sindicato da categoria realizaram uma manifestação na manhã de ontem, em Vitória.

Os manifestantes colocaram fitas vermelhas nos ônibus que vinham atrás. Alguns motoristas também se manifestaram com buzinas. Um dos organizadores do ato, o motorista Miguel Ferreira, acredita que a decisão da Justiça é injusta.

Os trabalhadores rodoviários são uma categoria massacrada, que tiveram um reajuste minúsculo, de 3%, e ainda assim tiraram. Queremos que volte. A gente entende que o sindicato tem culpa e está deixando brecha para que os padrões entrem e ganhem, opinou.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários do Estado (Sindirodoviários), Edson Bastos, disse que a manifestação não tem ligação oficial com o sindicato. Quem deu a decisão foi a Justiça. A gente só pode recorrer.

COMO FUNCIONA

A tarifa técnica do Transcol atualmente é de R$ 4,01. Desse valor, o passageiro paga R$ 3,40 e o governo subsidia o restante, ou seja, R$ 0,61.

A REDUÇÃO

Com a redução no reajuste dos rodoviários, a tarifa técnica cai R$ 0,02 e vai para R$ 3,99.

Para o usuário

O passageiro continuará pagando R$ 3,40.

Para o governo

O subsídio passará de R$ 0,62 para R$ 0,60.

TARIFA

A mudança

A tarifa anterior era de R$ 3,20, após o reajuste, de 6,25%, a tarifa passou a ser de R$ 3,40.

RODOVIÁRIOS

O pedido

Os trabalhadores pediram 5% de aumento real e outros benefícios, como reajuste do vale-refeição e a gratuidade do plano de saúde.

Determinação

Os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-ES) julgaram o dissídio coletivo da categoria e decidiram pelo reajuste de 3% dos salários dos motoristas e cobradores.

Decisão do TST