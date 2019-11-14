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Chuva no ES

Queda de muro deixa mãe e filho feridos em Flexal II, Cariacica

Alverina Balman Braz, 69 anos, e o filho Fabiano Balman Braz foram socorridos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 16:33

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 16:33

Alverina Balman Braz, 69 anos, ficou ferida após ser atingida por uma telha que se soltou em Flexal II, Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Mãe e filho ficaram feridos após um muro desabar sobre a residência da família no bairro Flexal II, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (14). Alverina Balman Braz, 69 anos, e o filho Fabiano Balman Braz foram socorridos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas. Segundo um amigo da família, os dois passam bem.
O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (14). Segundo um vizinho das vítimas, o porteiro Paulo Freitas, 26, a força da chuva derrubou um muro próximo a casa de Alverina e Fabiano. Os dois estavam na área de serviço, estendendo roupas, quando foram surpreendidos pelo impacto e atingidos por telhas que caíram do teto da residência.
Fabiano Balman Braz foi atingido por uma telha e foi socorrido para o antigo São Lucas. Se feriu em Flexal II, Cariacica Crédito: Fernando Madeira
"Dona Alverina e o seu Fabiano estavam estendendo roupa na hora. Estava chovendo forte. O muro caiu por cima da casa deles. Caiu por cima da varanda e atingiu eles. Tiramos eles dos escombros. O Samu socorreu e trouxe eles aqui para o Hospital. Eles estavam lúcidos o tempo todo", disse.
A Defesa Civil de Cariacica informou que "uma equipe esteve presente no local para atender ao chamado por conta de deslizamento de terra. Uma pessoa ficou ferida e foi socorrida pelo Samu. Por conta do deslizamento, duas casas foram interditadas".

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