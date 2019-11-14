Queda de muro deixa mãe e filho feridos em Flexal II, Cariacica

Alverina Balman Braz, 69 anos, ficou ferida após ser atingida por uma telha que se soltou em Flexal II, Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Mãe e filho ficaram feridos após um muro desabar sobre a residência da família no bairro Flexal II, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (14). Alverina Balman Braz, 69 anos, e o filho Fabiano Balman Braz foram socorridos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas. Segundo um amigo da família, os dois passam bem.

O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (14). Segundo um vizinho das vítimas, o porteiro Paulo Freitas, 26, a força da chuva derrubou um muro próximo a casa de Alverina e Fabiano. Os dois estavam na área de serviço, estendendo roupas, quando foram surpreendidos pelo impacto e atingidos por telhas que caíram do teto da residência.

Fabiano Balman Braz foi atingido por uma telha e foi socorrido para o antigo São Lucas. Se feriu em Flexal II, Cariacica Crédito: Fernando Madeira

"Dona Alverina e o seu Fabiano estavam estendendo roupa na hora. Estava chovendo forte. O muro caiu por cima da casa deles. Caiu por cima da varanda e atingiu eles. Tiramos eles dos escombros. O Samu socorreu e trouxe eles aqui para o Hospital. Eles estavam lúcidos o tempo todo", disse.