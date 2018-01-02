Queda de barreira interdita trânsito na BR 101, na Serra

A volta do feriadão pode ficar complicada para o capixaba devido à queda de uma barreira, no Km 245, na BR 101, na Serra, às 19h horas desta segunda-feira (1º). A queda ocorreu no local conhecido como descida do Bagaço.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma faixa no sentido Vitória está sendo interditada. Uma equipe da Eco101, concessionária que administra a via, está com um maquinário para remoção da barreira e desvia o trânsito pelo sentido contrário. A empresa informou, ainda, que não houve feridos e o trânsito flui bem no local.