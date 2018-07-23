Quatro são presos por tráfico na volta do Festival de Itaúnas

Suspeitos foram encaminhados para a 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato| Arquivo

Quatro suspeitos, sendo três homens e uma mulher, foram presos na tarde deste domingo (22), em Linhares, na região Norte do Estado, por tráfico de drogas. Após denúncia anônima, a Força Tática da Polícia Militar abordou o veículo dos acusados na BR 101, no bairro Canivete, e encontrou maconha, haxixe e produtos para fabricar loló. Os acusados moram em Vila Velha e voltavam do Festival de Forró de Itaúnas, que aconteceu em Conceição da Barra no final de semana.

A suspeita é que os acusados se aproveitaram do evento em Itaúnas para vender os entorpecentes. Recebemos uma denúncia de que um veículo Toyota Corolla Fielder, de cor preta, estaria vindo pela rodovia, no sentido Vitória, com drogas. Foi feita a abordagem e encontrados os materiais ilícitos, em uma quantidade excedente do normal para um usuário. Os suspeitos são de Vila Velha, mas estavam em Itaúnas, em uma festa que aconteceu no balneário, e voltavam para Vila Velha, contou o sargento Valdir Carvalho da Trindade.