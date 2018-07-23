Quatro são presos por tráfico na volta do Festival de Itaúnas

Quatro suspeitos, sendo três homens e uma mulher, foram presos na tarde deste domingo (22), em Linhares, na região Norte do Estado, por tráfico de drogas. Após denúncia anônima, a Força Tática da Polícia Militar abordou o veículo dos acusados na BR 101, no bairro Canivete, e encontrou maconha, haxixe e produtos para fabricar loló. Os acusados moram em Vila Velha e voltavam do Festival de Forró de Itaúnas, que aconteceu em Conceição da Barra no final de semana.
A suspeita é que os acusados se aproveitaram do evento em Itaúnas para vender os entorpecentes. Recebemos uma denúncia de que um veículo Toyota Corolla Fielder, de cor preta, estaria vindo pela rodovia, no sentido Vitória, com drogas. Foi feita a abordagem e encontrados os materiais ilícitos, em uma quantidade excedente do normal para um usuário. Os suspeitos são de Vila Velha, mas estavam em Itaúnas, em uma festa que aconteceu no balneário, e voltavam para Vila Velha, contou o sargento Valdir Carvalho da Trindade.
Ao todo, foram apreendidos 78 gramas de maconha, 70 gramas de haxixe e materiais para a fabricação de loló (um litro de álcool etílico e um litro de clorofórmio), além de 127 frascos vazios para armazenamento do loló e uma pequena balança de precisão. Os materiais ilícitos e os quatro suspeitos foram encaminhados para a 16ª Delegacia Regional de Linhares.