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Flagrados com drogas

Quatro são presos por tráfico na volta do Festival de Itaúnas

Três homens e uma mulher de Vila Velha estavam em um carro preto na BR 101 quando foram abordados pela Força Tática. Havia maconha, haxixe e produtos para fabricar loló
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 14:19

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 14:19

Suspeitos foram encaminhados para a 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato| Arquivo
Quatro suspeitos, sendo três homens e uma mulher, foram presos na tarde deste domingo (22), em Linhares, na região Norte do Estado, por tráfico de drogas. Após denúncia anônima, a Força Tática da Polícia Militar abordou o veículo dos acusados na BR 101, no bairro Canivete, e encontrou maconha, haxixe e produtos para fabricar loló. Os acusados moram em Vila Velha e voltavam do Festival de Forró de Itaúnas, que aconteceu em Conceição da Barra no final de semana.
A suspeita é que os acusados se aproveitaram do evento em Itaúnas para vender os entorpecentes. Recebemos uma denúncia de que um veículo Toyota Corolla Fielder, de cor preta, estaria vindo pela rodovia, no sentido Vitória, com drogas. Foi feita a abordagem e encontrados os materiais ilícitos, em uma quantidade excedente do normal para um usuário. Os suspeitos são de Vila Velha, mas estavam em Itaúnas, em uma festa que aconteceu no balneário, e voltavam para Vila Velha, contou o sargento Valdir Carvalho da Trindade.
Ao todo, foram apreendidos 78 gramas de maconha, 70 gramas de haxixe e materiais para a fabricação de loló (um litro de álcool etílico e um litro de clorofórmio), além de 127 frascos vazios para armazenamento do loló e uma pequena balança de precisão. Os materiais ilícitos e os quatro suspeitos foram encaminhados para a 16ª Delegacia Regional de Linhares.

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