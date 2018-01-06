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Acidente

Quatro pessoas ficam feridas na Rodovia do Sol, em Guarapari

O motorista do Fiat Idea perdeu o controle e saiu da pista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2018 às 20:35

Publicado em 06 de Janeiro de 2018 às 20:35

Quatro pessoas ficaram feridas após um carro capotar na Rodovia do Sol, no sentido Guarapari - Vila Velha. O acidente ocorreu na tarde deste sábado (6).
O motorista do Fiat Idea, Caio dos Santos Barbosa, contou que voltava de um passeio em Anchieta e seguia para Vitória com a mãe, o pai e dois tios. Ele foi fechado por outro carro após o pedágio, perdeu o controle e saiu da pista.
Acho que o motorista do Corolla não me viu e entrou direto na pista. Joguei o carro para o terreno baldio, para evitar entrar na contramão, mas perdi o controle do veículo, diz.
Cinco pessoas estavam no automóvel, somente o motorista saiu sem ferimentos. Caio não soube informar o estado de saúde das vítimas.
De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a Rodovia do Sol, o trânsito não foi interrompido. Duas pessoas foram socorridas pela Rodosol e levadas para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila velha e Upa de Guarapari. As outras duas vítimas foram socorridas pelo Samu.
(Com informações dos repórteres Jorge Félix e Bernardo Bracony da TV Gazeta)

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