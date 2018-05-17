Quatro mortes por supergripe são confirmadas no Espírito Santo

Crédito: Guilherme Ferrari | Arquivo | GZ

Quatro pessoas morreram de supergripe no Estado este ano. O número foi divulgado na tarde desta quinta-feira (17) pela Secretaria Estadual de Saúde. De acordo com a pasta, foram registrados 36 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Espírito Santo.

Desse total, 23 casos por Influenza A H3N2, nove casos por Influenza A H1N1 e quatro casos por Influenza B. Quatro dessas ocorrências evoluíram para morte, sendo dois por Influenza B, um por Influenza A H3N2 e um por Influenza A H1N1.

Your browser does not support the audio element. Quatro mortes por supergripe são confirmadas no ES

imunização nos terminais de ônibus essa semana. Em Cariacica, até o momento, foram contabilizadas nove notificações de supergripe, sendo três confirmadas - dois desses pacientes morreram. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, seis casos seguem em investigação. A prefeitura informou ainda que 38.652 pessoas já foram imunizadas e para aqueles que fazem parte do grupo prioritário e ainda não se vacinaram, haveráessa semana.

Já em Vila Velha, no total foram 55 casos notificados. Dois foram confirmados como H1N1 e três como H3N2. No município, houve uma morte por Influenza B.

Na Serra, uma pessoa morreu por Influenza A H3N2 esse ano. Além disso, há um caso confirmado da doença. No momento, há 49 suspeitas de supergripe no município. A campanha de vacinação na Serra continua até o dia 01 de junho, em todas as unidades da cidade. Nas regionais (Jacaraípe, Novo Horizonte, Feu Rosa, Serra-sede, Serra Dourada e Boa Vista), das 7h30 às 16h30. Nas demais unidades, a vacinação tem acontecido de acordo com o horário da sala de vacinação de cada uma delas.

Quarenta e nove casos suspeitos foram notificados na Capital. Desse total, oito foram confirmados sendo um por H1N1 e sete por H3N2. Segundo a gerente de Vigilância em Saúde de Vitória, Arlete Frank Dutra, 24 foram descartados por serem complicações respiratórias, mas não causadas por vírus. Não há nenhum registro de morte devido a supergripe em Vitória.

De acordo Arlete, 17 notificações ainda aguardam resultados de exames para confirmar se é Síndrome Respiratória Aguda Grave.

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