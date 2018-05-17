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Saúde

Quatro mortes por supergripe são confirmadas no Espírito Santo

No total, já foram registrados 36 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 20:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 20:03
Crédito: Guilherme Ferrari | Arquivo | GZ
Quatro pessoas morreram de supergripe no Estado este ano. O número foi divulgado na tarde desta quinta-feira (17) pela Secretaria Estadual de Saúde. De acordo com a pasta, foram registrados 36 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Espírito Santo.
Desse total, 23 casos por Influenza A H3N2, nove casos por Influenza A H1N1 e quatro casos por Influenza B. Quatro dessas ocorrências evoluíram para morte, sendo dois por Influenza B, um por Influenza A H3N2 e um por Influenza A H1N1.
Quatro mortes por supergripe são confirmadas no ES
Em Cariacica, até o momento, foram contabilizadas nove notificações de supergripe, sendo três confirmadas - dois desses pacientes morreram. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, seis casos seguem em investigação. A prefeitura informou ainda que 38.652 pessoas já foram imunizadas e para aqueles que fazem parte do grupo prioritário e ainda não se vacinaram, haverá imunização nos terminais de ônibus essa semana.
Já em Vila Velha, no total foram 55 casos notificados. Dois foram confirmados como H1N1 e três como H3N2. No município, houve uma morte por Influenza B.
Na Serra, uma pessoa morreu por Influenza A H3N2 esse ano. Além disso, há um caso confirmado da doença. No momento, há 49 suspeitas de supergripe no município. A campanha de vacinação na Serra continua até o dia 01 de junho, em todas as unidades da cidade. Nas regionais (Jacaraípe, Novo Horizonte, Feu Rosa, Serra-sede, Serra Dourada e Boa Vista), das 7h30 às 16h30. Nas demais unidades, a vacinação tem acontecido de acordo com o horário da sala de vacinação de cada uma delas.
Quarenta e nove casos suspeitos foram notificados  na Capital. Desse total, oito foram confirmados sendo um por H1N1 e sete por H3N2. Segundo a gerente de Vigilância em Saúde de Vitória, Arlete Frank Dutra, 24 foram descartados por serem complicações respiratórias, mas não causadas por vírus. Não há nenhum registro de morte devido a supergripe em Vitória.
De acordo Arlete, 17 notificações ainda aguardam resultados de exames para confirmar se é Síndrome Respiratória Aguda Grave.
PREVENÇÃO
A Sesa ressaltou algumas medidas de prevenção da supergripe: lavar sempre as mãos com água e sabão; evitar colocar as mãos no rosto, em especial na boca e no nariz; e ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel.

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