Quatro cidades do ES estão em alerta para risco de deslizamento

Quatro cidades do Espírito Santo estão em alerta por causa do risco de deslizamento. Vitória, Vila Velha, Guarapari e Vargem Alta têm risco moderado de queda de barreiras, segundo avaliação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastre Naturais (Cemaden).
De acordo com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec), nas últimas 24 horas esses quatro municípios também foram os que registraram maior volume de chuvas. A maior quantidade caiu em Guarapari: 176,36 milímetros.
Na sequência aparecem Vargem Alta, com 98,40, Vila Velha, 87,06, e Vitória 74,55 milímetros. Outros municípios que registraram volumes significativos de chuvas foram João Neiva (62,81), Serra (57,65), Cariacica (56,27) e Alfredo Chaves (53,2).
JOÃO NEIVA TEM QUATRO DESALOJADOS
Ainda de acordo com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, o município de João Neiva registrou quatro pessoas desalojadas após as chuvas que aconteceram entre a noite do dia 24 e a madrugada de 25 de dezembro.
Na BR 101 foi registrada a queda de uma árvore a Eco101 foi acionada para fazer a remoção. Também foram observados pontos de alagamento no município.
Em Guarapari, houve pequeno deslizamento de terra no bairro Santa Mônica, mas sem vítimas, além de pontos de alagamento ao longo da cidade.
Vitória teve ruas interditadas, queda de árvores e alguns pontos de alagamento, mas só durante a chuva.
Por fim, em Vila Velha, uma casa foi desocupada no bairro Aribiri depois que moradores ouviram estalos e viram rachaduras na edificação. Os moradores deixaram o local, mas não estão desabrigados ou desalojados. Vários pontos de alagamento foram registrados no município.