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Poupe água

Quatro bairros da Serra podem ficar sem água nos próximos dias

Podem ser afetados os moradores de Maringá, Mata da Serra, Porto Canoa e Civit I; abastecimento deve ser normalizado até a noite desta quarta-feira (29)

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 15:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 15:24
Alguns moradores da Serra podem ficar sem água entre esta terça e quarta-feira, dias 27 e 28 de janeiro Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo
A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) divulgou que quatro bairros da cidade de Serra podem ficar sem água a partir desta terça-feira (28), por causa da interligação de redes, que será feita entre as 8h e as 17h. Podem ser afetados os moradores de Maringá, Mata da Serra, Porto Canoa e Civit I.
De acordo com a empresa, a população só deve sofrer com o desabastecimento se não tiver reserva adequada de água. A normalização deve acontecer de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços. Ou seja, até o final da tarde de quarta-feira, dia 29 de janeiro.

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