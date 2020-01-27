Quatro bairros da Serra podem ficar sem água nos próximos dias

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) divulgou que quatro bairros da cidade de Serra podem ficar sem água a partir desta terça-feira (28), por causa da interligação de redes, que será feita entre as 8h e as 17h. Podem ser afetados os moradores de Maringá, Mata da Serra, Porto Canoa e Civit I.
De acordo com a empresa, a população só deve sofrer com o desabastecimento se não tiver reserva adequada de água. A normalização deve acontecer de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços. Ou seja, até o final da tarde de quarta-feira, dia 29 de janeiro.