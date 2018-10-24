Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Quase um milhão de pessoas podem ficar sem água, diz diretor da Cesan
Incêndio em subestação

Quase um milhão de pessoas podem ficar sem água, diz diretor da Cesan

O incêndio em subestação aconteceu durante a madrugada, originado por um curto-circuito. Expectativa é que em 24 horas abastecimento seja normalizado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 15:16

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 15:16

Incêndio em subestação da Cesan Crédito: Eduardo Dias
O incêndio em uma subestação da Cesan, em Cobilândia, Vila Velha, pode deixar aproximadamente um milhão de moradores da Grande Vitória sem água. A informação é do diretor operacional da Cesan, Luiz Claudio Rodrigues.
"São aproximadamente um milhão de pessoas. Estamos falando do município de Vila Velha, a região que compreende desde o Rio Jucu até a Baía de Vitória, todo o município de Cariacica, com exceção da região de Nova Rosa da Penha e Cariacica Sede, Viana até o bairro Universal e a Ilha de Vitória. As duas estações tratam aproximadamente 3.600 litros de água por segundo. O que a gente pede é que continuem economizando água. Não lavar calçada, automóvel, evitar enchimento de piscinas. É preciso consumir água de forma consciente para que a gente possa reduzir o consumo e com a reserva que tem nas casas, conseguir passar por essa situação", afirmou, em entrevista à CBN Vitória.
O incêndio aconteceu durante a madrugada, originado por um curto-circuito, e provocou a queima de um transformador. A expectativa é de que o problema seja resolvido ainda nesta quarta-feira (24). Após isso, o abastecimento deve ser completamente normalizado em um prazo de até 24 horas. 
"Nós tivemos um curto-circuito nos cabos da subestação de energia elétrica, que provocou um incêndio e a queima do transformador que gera energia elétrica para sete bombas que levam água para as estações de tratamento do Vale Esperança e para a estação de Cobi, que distribui água nos municípios de Vila Velha, Cariacica, Viana e a Ilha de Vitória. Esse curto-circuito aconteceu de madrugada, e estamos investigando as causas. Os cabos e o transformador são novos, mas o incêndio é que provocou essa queima e a gente teve que interromper o abastecimento em todos esses lugares. Mobilizamos as equipes para correção dos cabos e troca do transformador. O transformador reserva já está sendo providenciado", explicou Rodrigues.
HOSPITAIS E ESCOLAS SÃO PRIORIDADE
Durante a manhã desta quarta-feira (24), moradores do bairro São Pedro, em Vitória, chegaram a a protestar pela falta de água na região. A Cesan afirma que é preciso paciência, uma vez que a companhia de saneamento utilizará os carros pipas para garantir que não falte água em hospitais e escolas da Grande Vitória.
"Temos carros pipas, mas estamos priorizando hospitais, escolas, creches. Se nós tivermos uma demanda muito grande dos hospitais, a população vai ter que ter reserva em casa para passar por esse período", enfatizou.
Com informações de Eduardo Dias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados