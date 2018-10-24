Quase um milhão de pessoas podem ficar sem água, diz diretor da Cesan

Incêndio em subestação da Cesan Crédito: Eduardo Dias

incêndio em uma subestação da Cesan , em Cobilândia, Vila Velha, pode deixar aproximadamente um milhão de moradores da Grande Vitória sem água. A informação é do diretor operacional da Cesan, Luiz Claudio Rodrigues.

"São aproximadamente um milhão de pessoas. Estamos falando do município de Vila Velha, a região que compreende desde o Rio Jucu até a Baía de Vitória, todo o município de Cariacica, com exceção da região de Nova Rosa da Penha e Cariacica Sede, Viana até o bairro Universal e a Ilha de Vitória. As duas estações tratam aproximadamente 3.600 litros de água por segundo. O que a gente pede é que continuem economizando água. Não lavar calçada, automóvel, evitar enchimento de piscinas. É preciso consumir água de forma consciente para que a gente possa reduzir o consumo e com a reserva que tem nas casas, conseguir passar por essa situação", afirmou, em entrevista à CBN Vitória.

O incêndio aconteceu durante a madrugada, originado por um curto-circuito, e provocou a queima de um transformador. A expectativa é de que o problema seja resolvido ainda nesta quarta-feira (24). Após isso, o abastecimento deve ser completamente normalizado em um prazo de até 24 horas.

"Nós tivemos um curto-circuito nos cabos da subestação de energia elétrica, que provocou um incêndio e a queima do transformador que gera energia elétrica para sete bombas que levam água para as estações de tratamento do Vale Esperança e para a estação de Cobi, que distribui água nos municípios de Vila Velha, Cariacica, Viana e a Ilha de Vitória. Esse curto-circuito aconteceu de madrugada, e estamos investigando as causas. Os cabos e o transformador são novos, mas o incêndio é que provocou essa queima e a gente teve que interromper o abastecimento em todos esses lugares. Mobilizamos as equipes para correção dos cabos e troca do transformador. O transformador reserva já está sendo providenciado", explicou Rodrigues.

HOSPITAIS E ESCOLAS SÃO PRIORIDADE

Durante a manhã desta quarta-feira (24), moradores do bairro São Pedro, em Vitória, chegaram a a protestar pela falta de água na região. A Cesan afirma que é preciso paciência, uma vez que a companhia de saneamento utilizará os carros pipas para garantir que não falte água em hospitais e escolas da Grande Vitória.

"Temos carros pipas, mas estamos priorizando hospitais, escolas, creches. Se nós tivermos uma demanda muito grande dos hospitais, a população vai ter que ter reserva em casa para passar por esse período", enfatizou.