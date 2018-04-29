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Feriadão

Quase todas as praias de Vitória estão impróprias para banho

Apenas quatro pontos em toda a Capital são considerados seguros para mergulho

Publicado em 29 de Abril de 2018 às 20:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2018 às 20:15
Em pleno feriadão do Dia do Trabalho, quase todas as praias de Vitória estão impróprias para banho Crédito: Reprodução/Prefeitura de Vitória
Dos 26 pontos nas praias de Vitória que são monitorados pela Prefeitura, apenas quatro estão próprios para banho. Toda a Praia de Camburi está interditada, de acordo com o levantamento divulgado pela administração municipal. Estão marcadas como "verde" três pontos na Praia do Canto, em uma localidade que fica próxima à ponte da Ilha do Frade, e na entrada da Ilha do Boi.
Em outras ocasiões, a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória (Semmam) explicou que em períodos posteriores a episódios de chuva, como tem acontecido em vários pontos do Espírito Santo nas últimas semanas, é comum que a água do mar fique mais revolta, o que pode fazer com que a balneabilidade do local fique comprometida.
A classificação da balneabilidade é a indicação de qualidade das águas destinadas à recreação de contato direto e prolongado, como natação, mergulho e lazer. O serviço é realizado pela Semmam, em regime de rotina semanal, por meio de coleta de amostras de água nos referidos pontos e análise laboratorial para a avaliação do indicador de coliformes termotolerantes.
OUTRO LADO
Questionada, a Semmam informa que todos os 26 pontos de medição de balneabilidade estão devidamente sinalizados em placas e que os resultados são disponibilizados no site da prefeitura toda quinta-feira. A secretaria esclarece ainda que as últimas chuvas que caíram na Grande Vitória interferiram no resultado da última classificação de balneabilidade. A média da frequência relativa de classificação "própria para banho" foi de 86,8% das medições realizadas em 2017 nas praias de Camburi, Curva da Jurema, as três praias da Ilha do Frade (da Castanheira, Ilha do Frade e a 1ª praia à direita) e praias da Direita e Grande (ambas na Ilha do Boi).
 

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