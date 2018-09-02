Quase 100% das crianças estão vacinadas contra pólio e sarampo

Campanha de vacinação contra sarampo e poliomielite será realizada de 31 de agosto Crédito: Tomaz Silva/Arquivo Agência Brasil

Dia D em combate ao sarampo e a poliomielite . A ação é das prefeituras de Cariacica, Vila Velha e Serra. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), informa que, até as 18h20 deste sábado (1°), 200.914 crianças foram vacinadas contra a pólio, o que representa 99,54% do público-alvo da campanha no Estado. Já contra o sarampo Neste fim de semana acontece o novo. A ação é das prefeituras de Cariacica, Vila Velha e Serra. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), informa que, até as 18h20 deste sábado (1°), 200.914 crianças foram vacinadas contra a pólio, o que representa 99,54% do público-alvo da campanha no Estado. Já contra o, 200.222 foram vacinadas, o que equivale a 99,20%.

A Campanha Nacional contra Poliomielite e Sarampo teve como público-alvo todas as crianças de 1 ano a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias).

ENTENDA

O que é sarampo?

O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, transmitida pela fala, tosse e espirro, e extremamente contagiosa, mas que pode ser prevenida pela vacina. Pode ser contraída por pessoas de qualquer idade. As complicações infecciosas contribuem para a gravidade da doença, particularmente em crianças desnutridas e imunocomprometidas.

De acordo com o Ministério da Saúde, atualmente, o país enfrenta dois surtos de sarampo, em Roraima e Amazonas. Além disso, alguns casos isolados e relacionados à importação foram identificados em São Paulo, Rio Grande do Sul, Rondônia e Rio de Janeiro.

Sintomas

Febre alta, acima de 38,5°C; dor de cabeça; manchas vermelhas, que surgem primeiro no rosto e atrás das orelhas, e, em seguida, se espalham pelo corpo; tosse; coriza; conjuntivite; manchas brancas que aparecem na mucosa bucal conhecida como sinal de Koplik, que antecede de 1 a 2 dias antes do aparecimento das manchas vermelhas.

Transmissão

A transmissão ocorre de quatro a seis dias antes e até quatro dias após o aparecimento do erupção da pele (exantema). O período de maior transmissibilidade ocorre dois dias antes e dois dias após o início do exantema. O vírus vacinal não é transmissível.

Prevenção

A vacinação contra o sarampo é a única maneira de prevenir a doença.

Poliomielite