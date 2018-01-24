Quarta-feira começa com interdições nas BRs que cortam o Estado

A manhã desta quarta-feira (24) começou com duas interdições nas principais BRs que cortam o Espírito Santo. Na BR 262, a pista foi interditada totalmente por volta de 8 horas por causa de um acidente com produto perigoso no km 66, em Marechal Floriano, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A pista foi liberada parcialmente, fluindo em Pare e Siga, cerca de meia hora depois da primeira informação sobre o acidente. Na BR 262 não há informações de feridos.

Na BR 101, a interdição aconteceu no km 107, em Sooretama, e foi devido a um protesto de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.