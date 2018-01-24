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ACIDENTE E PROTESTO

Quarta-feira começa com interdições nas BRs que cortam o Estado

As interdições acontecem nas BRs 262 e 101, por causa de um acidente e de uma manifestação em favor do ex-presidente Lula
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 12:14

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 12:14

A manhã desta quarta-feira (24) começou com duas interdições nas principais BRs que cortam o Espírito Santo. Na BR 262, a pista foi interditada totalmente por volta de 8 horas por causa de um acidente com produto perigoso no km 66, em Marechal Floriano, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A pista foi liberada parcialmente, fluindo em Pare e Siga, cerca de meia hora depois da primeira informação sobre o acidente. Na BR 262 não há informações de feridos.
Na BR 101, a interdição aconteceu no km 107, em Sooretama, e foi devido a um protesto de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A manifestação começou cerca de 1 hora antes do julgamento que está acontecendo no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre, na manhã desta quarta. A interdição é total no trecho.
Em nota, a Eco 101, concessionária que administra a via, informou que "há equipes da concessionária na rodovia sinalizando os finais de fila e orientando os usuários que trafegam na via". Esclarece, ainda, que Polícia Rodoviária Federal (PRF) já está no local para tomar as devidas providências. 

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