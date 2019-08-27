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Previsão do tempo

Quarta-feira com previsão de nebulosidade e agitação do mar no ES

Os termômetros na capital capixaba podem registrar a minima de 15°C e a máxima de 26°C
Bianca Martins

Bianca Martins

Publicado em 

27 ago 2019 às 16:47

Publicado em 27 de Agosto de 2019 às 16:47

O mar poderá ficar agitado nas praias capixabas nesta quarta-feira (28) Crédito: Internauta Vanda Lopes
A nebulosidade vai aumentar no Espirito Santo nesta quarta-feira (27) devido a uma mudança na circulação dos ventos. Segundo o Climatempo, o sol vai aparecer, mas entre muitas nuvens.
Durante a manhã e ao final do dia, há a possibilidade de chuvas rápidas na faixa leste do Estado, em trechos das regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e Nordeste. Nas demais áreas não chove. As temperaturas seguem amenas e a agitação marítima aumenta nas praias capixabas.
A temperatura minima esperada pela capital capixaba é de 15°C e a máxima de 26°C. Em todo o restante da Grande Vitória, os termômetros registram a mínima de 15°C e a máxima de 27°C.
> Semana começa com chuva, mas tempo muda durante a semana no ES
Na Região Serrana, os termômetros registram as menores do Estado nas áreas mais altas, com a mínima de 10°C e a máxima de 21°C.
Na Região Noroeste, o sol vai predominar entre nuvens, e não há a possibilidade de chuva
Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 11°C e máxima de 23°C.

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