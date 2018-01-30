Quadrilha vendeu material ilegal a 37 clientes

Um relatório técnico da Polícia Civil, produzido no âmbito da Operação Lama Cirúrgica, mostra que ao menos 18 hospitais e planos de saúde do Estado constavam na lista de clientes de produtos da empresa Golden Hospitalar como compradores de materiais que, segundo as regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não podem ser reutilizados após o primeiro uso.
Considerando nomes de médicos, associações e prestadores de serviços também citados no documento, sobe para 37 os que podem ter sido alvo da organização criminosa, que vendia produtos reprocessados. É possível que ao menos alguns compradores tenham recebido, em vez de novos, equipamentos que deveriam estar no lixo. Até agora, para a polícia, os compradores são vítimas.
De acordo com o relatório policial, cuja veracidade foi comprovada por A GAZETA, 3.376 produtos que não podem ser reprocessados estavam destinados a empresas pela Golden, acusada de reutilizar produtos descartáveis.
O relatório técnico foi produzido por meio de um procedimento de análise das notas fiscais eletrônicas de saída de mercadorias da empresa.
Porém
Mais do que contestar o relatório, o Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Espírito Santo (SINDHES) disse que o Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas (Nuroc), da Polícia Civil, errou. O sindicato dos hospitais afirma que o levantamento foi feito com nota de simples remessa.
Essa nota não tem validade nenhuma. Ela vai e depois retorna. Por exemplo, vai com 20 itens. Você usou três, então só os três vão ficar na nota, os outros retornam para a empresa. Então provavelmente esses cálculos que eles fizeram estão todos equivocados porque usaram nota de simples remessa, disse o diretor do sindicato, Francisco Centoducatte.
O secretário de Segurança Pública, André Garcia, afirmou desconhecer a origem da lista, mas disse que, até o momento, os hospitais são vítimas do esquema. Até o momento, sim (são vítimas). Não descarto que mais à frente a gente tenha uma mudança nesse cenário.
O relatório técnico foi assinado por um policial no dia 8 de janeiro, oito dias antes de ser deflagrada a Operação Lama Cirúrgica. Foram considerados os clientes de 29 de julho de 2016 a 26 de outubro de 2017. No período, a empresa vendeu mais de 29 mil produtos, de vários tipos, para, ao todo, 47 empresas, hospitais, planos, associações ou médicos.
Compradores
O Hospital Metropolitano aparece como o principal cliente da Golden. Em nota, reforçou que foi vítima do esquema e que não sabia do problema. O documento ligou 17,8 mil produtos da Golden ao hospital, sendo que 1,9 mil eram aqueles não podem ser reprocessados e, portanto, foram destacados pela polícia.
A adoção de mecanismos de controle de segurança rigorosos sempre foi uma das prioridades do Metropolitano. Assim como outros hospitais no Espírito Santo e provavelmente também no País, como afirma a Polícia, a instituição foi vítima da ação de pessoas inescrupulosas que vão responder por seus atos, diz a nota.
A segunda maior cliente da Golden é a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), que tem o Hospital Santa Rita. Foram 6,2 mil produtos, dos quais 485 foram destacados pela polícia porque não podem ser reprocessados.
Em nota, o Santa Rita informou que todos os produtos médicos usados são rigorosamente controlados por setores internos. Destacou que em novembro de 2017, a Vigilância Sanitária esteve no hospital e constatou que não havia qualquer irregularidade nos produtos e rotinas, e também concluiu que não havia nenhuma necessidade de ajustes.
O secretário de Segurança frisou que as investigações ainda estão em andamento. Há, obviamente, uma rede de clientes das empresas (investigadas), disse, antes de prosseguir: Temos que verificar se há participação ativa da clientela.