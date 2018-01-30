Quadrilha vendeu material ilegal a 37 clientes

Documentos e computadores apreendidos na segunda fase da operação Crédito: Katilaine Chagas

Um relatório técnico da Polícia Civil, produzido no âmbito da Operação Lama Cirúrgica, mostra que ao menos 18 hospitais e planos de saúde do Estado constavam na lista de clientes de produtos da empresa Golden Hospitalar como compradores de materiais que, segundo as regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não podem ser reutilizados após o primeiro uso.

Considerando nomes de médicos, associações e prestadores de serviços também citados no documento, sobe para 37 os que podem ter sido alvo da organização criminosa, que vendia produtos reprocessados. É possível que ao menos alguns compradores tenham recebido, em vez de novos, equipamentos que deveriam estar no lixo. Até agora, para a polícia, os compradores são vítimas.

De acordo com o relatório policial, cuja veracidade foi comprovada por A GAZETA, 3.376 produtos que não podem ser reprocessados estavam destinados a empresas pela Golden, acusada de reutilizar produtos descartáveis.

O relatório técnico foi produzido por meio de um procedimento de análise das notas fiscais eletrônicas de saída de mercadorias da empresa.

Porém

Mais do que contestar o relatório, o Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Espírito Santo (SINDHES) disse que o Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas (Nuroc), da Polícia Civil, errou. O sindicato dos hospitais afirma que o levantamento foi feito com nota de simples remessa.

Essa nota não tem validade nenhuma. Ela vai e depois retorna. Por exemplo, vai com 20 itens. Você usou três, então só os três vão ficar na nota, os outros retornam para a empresa. Então provavelmente esses cálculos que eles fizeram estão todos equivocados porque usaram nota de simples remessa, disse o diretor do sindicato, Francisco Centoducatte.

O secretário de Segurança Pública, André Garcia, afirmou desconhecer a origem da lista, mas disse que, até o momento, os hospitais são vítimas do esquema. Até o momento, sim (são vítimas). Não descarto que mais à frente a gente tenha uma mudança nesse cenário.

O relatório técnico foi assinado por um policial no dia 8 de janeiro, oito dias antes de ser deflagrada a Operação Lama Cirúrgica. Foram considerados os clientes de 29 de julho de 2016 a 26 de outubro de 2017. No período, a empresa vendeu mais de 29 mil produtos, de vários tipos, para, ao todo, 47 empresas, hospitais, planos, associações ou médicos.

Compradores

O Hospital Metropolitano aparece como o principal cliente da Golden. Em nota, reforçou que foi vítima do esquema e que não sabia do problema. O documento ligou 17,8 mil produtos da Golden ao hospital, sendo que 1,9 mil eram aqueles não podem ser reprocessados e, portanto, foram destacados pela polícia.

A adoção de mecanismos de controle de segurança rigorosos sempre foi uma das prioridades do Metropolitano. Assim como outros hospitais no Espírito Santo e provavelmente também no País, como afirma a Polícia, a instituição foi vítima da ação de pessoas inescrupulosas que vão responder por seus atos, diz a nota.

A lista dos clientes Crédito: Infografia | Genildo

A segunda maior cliente da Golden é a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), que tem o Hospital Santa Rita. Foram 6,2 mil produtos, dos quais 485 foram destacados pela polícia porque não podem ser reprocessados.

Em nota, o Santa Rita informou que todos os produtos médicos usados são rigorosamente controlados por setores internos. Destacou que em novembro de 2017, a Vigilância Sanitária esteve no hospital e constatou que não havia qualquer irregularidade nos produtos e rotinas, e também concluiu que não havia nenhuma necessidade de ajustes.