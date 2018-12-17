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Previsão do tempo

Próxima semana será de calor de até 38ºC no Espírito Santo

A partir desta segunda (17), calor deve só aumentar no Espírito Santo; verão começa, oficialmente, na sexta-feira (21)

Publicado em 16 de Dezembro de 2018 às 22:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2018 às 22:31
Banhistas aproveitam dia de Sol e calor na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Marcelo Prest
É unânime entre as conversas de elevador que o calor já tomou conta do Espírito Santo, antes mesmo da chegada oficial do verão ao Brasil, temporada que começa na próxima sexta-feira (21). Para os próximos dias, a previsão de tempo para o Estado é de temperaturas que atingem até 38ºC sem quaisquer probabilidades de chuvas.
De acordo com o Climatempo, Vitória terá mínima de 24ºC e máxima de 35ºC para a semana do dia 17 a 21 de dezembro. Nos mesmos dias, há previsão de sol com algumas nuvens, mas não há possibilidade de chuvas.
> Banhistas aproveitam calorão do último domingo antes do verão
Na Serra, essa mesma previsão do Climatempo oscila entre as temperaturas de 24ºC, para a mínima, até 37ºC, para a máxima.
Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, as temperaturas também devem ficar entre 23º e 37º, com 80% de possibilidade de chuva a partir desta terça-feira (18). Já no Norte do Estado, em Colatina, a expectativa é de que na quinta-feira (20), um dia antes da chegada oficial do verão, a temperatura possa chegar até 38ºC. Lá, também não há probabilidade de chuvas.
> Guia das praias para curtir o verão de Norte a Sul no ES
NAS ALTURAS
Até agora, a temperatura mais alta já registrada pela capital capixaba foi de 36,5º no dia 29 de janeiro deste ano. No entanto, o Espírito Santo pode estar perto de bater esse recorde de calor.
Ainda entre a semana do dia 17 a 21 de dezembro, o Climatempo prevê que seja o Rio de Janeiro o lugar mais quente do Brasil: a Cidade Maravilhosa pode ter os termômetros atingindo a marca dos 40º antes da chegada da estação mais quente do ano.
A expectativa, na realidade, é de que o calor fique mais intenso em toda a região Sudeste a partir desta segunda-feira (17).
 

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