Próxima semana será de calor de até 38ºC no Espírito Santo

Banhistas aproveitam dia de Sol e calor na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Marcelo Prest

É unânime entre as conversas de elevador que o calor já tomou conta do Espírito Santo, antes mesmo da chegada oficial do verão ao Brasil, temporada que começa na próxima sexta-feira (21). Para os próximos dias, a previsão de tempo para o Estado é de temperaturas que atingem até 38ºC sem quaisquer probabilidades de chuvas.

De acordo com o Climatempo, Vitória terá mínima de 24ºC e máxima de 35ºC para a semana do dia 17 a 21 de dezembro. Nos mesmos dias, há previsão de sol com algumas nuvens, mas não há possibilidade de chuvas.

Na Serra, essa mesma previsão do Climatempo oscila entre as temperaturas de 24ºC, para a mínima, até 37ºC, para a máxima.

Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, as temperaturas também devem ficar entre 23º e 37º, com 80% de possibilidade de chuva a partir desta terça-feira (18). Já no Norte do Estado, em Colatina, a expectativa é de que na quinta-feira (20), um dia antes da chegada oficial do verão, a temperatura possa chegar até 38ºC. Lá, também não há probabilidade de chuvas.

NAS ALTURAS

Até agora, a temperatura mais alta já registrada pela capital capixaba foi de 36,5º no dia 29 de janeiro deste ano. No entanto, o Espírito Santo pode estar perto de bater esse recorde de calor.

Ainda entre a semana do dia 17 a 21 de dezembro, o Climatempo prevê que seja o Rio de Janeiro o lugar mais quente do Brasil: a Cidade Maravilhosa pode ter os termômetros atingindo a marca dos 40º antes da chegada da estação mais quente do ano.

A expectativa, na realidade, é de que o calor fique mais intenso em toda a região Sudeste a partir desta segunda-feira (17).