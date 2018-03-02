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Na Rodovia Governador José Sette

Protesto por transporte escolar interdita rodovia em Cariacica

A manifestação começou às 5h30 da manhã e não tem previsão para acabar

Publicado em 02 de Março de 2018 às 11:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 11:12
Um protesto organizado por moradores está interditando a Rodovia Governador José Sette, na entrada para o bairro Santana, em Cariacica, na manhã desta sexta-feira (2).
A manifestação começou às 5h30 da manhã e não tem previsão para acabar. Os populares atearam fogo em pneus e aguardam a chegada de algum responsável da prefeitura. A reivindicação é pela volta do transporte escolar nos bairros Santa Rosa, Graúna e Vila Prudêncio.
A via ficou totalmente fechada até as 8h. No momento, os manifestantes ocupam meia pista. A Polícia Militar está acompanhando o grupo e informou que cerca de 15 pessoas participam do protesto.
No último dia 15, um grupo de moradores também fechou a Rodovia do Contorno, em Cariacica, pedindo pela volta dos ônibus escolares. Segundo o líder comunitário Ailton Pereira, na ocasião, um responsável do Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo (MPC-ES) foi até o local.
No Ministério Publico ficou das duas instituições conversarem conosco, a Prefeitura Municipal de Cariacica e o Tribunal de Contas. Na próxima semana teremos reunião com Ministério Público de Contas para saber do resultado, contou Ailton.
VEJA VÍDEO
O OUTRO LADO
Por meio de nota, a Prefeitura Municipal de Cariacica informou que "De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Seme), o transporte escolar é oferecido aos estudantes que residem a uma distância maior que 2000m da escola em que estudam, desde que não seja oferecida vaga em escola mais próxima de sua residência, conforme Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da educação."
A prefeitura reforça ainda, que a secretaria vem dialogando com as comunidades onde existe transporte escolar, desde setembro de 2017, apresentando vagas nas escolas mais próximas e seguindo orientações legais. 
 

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