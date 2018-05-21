Protesto: moradores interditam Rodovia do Contorno em Cariacica

Moradores do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, interditaram a Rodovia do Contorno no início da noite desta segunda-feira (21) em uma manifestação. Eles usaram pneus e galhos para bloquear a pista.
O motivo seria um atropelamento que aconteceu neste domingo (20) na BR 101, no quilômetro 288. Uma pessoa teria morrido no acidente.
As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que estavam com equipes e viaturas no local da interdição.
A PRF afirmou que às 19h30 a via foi liberada mas, devido ao reflexo da manifestação, o trânsito seguiu com lentidão.