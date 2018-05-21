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Manifestação

Protesto: moradores interditam Rodovia do Contorno em Cariacica

O motivo seria um atropelamento que aconteceu neste domingo (20); vítima morreu

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 20:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 20:58
O trânsito ficou comprometido na Rodovia do Contorno devido a manifestação Crédito: Batista Marcelino | Internauta
Moradores do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, interditaram a Rodovia do Contorno no início da noite desta segunda-feira (21) em uma manifestação. Eles usaram pneus e galhos para bloquear a pista.
O motivo seria um atropelamento que aconteceu neste domingo (20) na BR 101, no quilômetro 288. Uma pessoa teria morrido no acidente.
As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que estavam com equipes e viaturas no local da interdição.
A PRF afirmou que às 19h30 a via foi liberada mas, devido ao reflexo da manifestação, o trânsito seguiu com lentidão.
 
 

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