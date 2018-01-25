Protesto interdita parcialmente a BR 101 em Viana

Protesto em Viana Crédito: Internauta | Whatsapp | Gazeta Online

Moradores do bairro Jucu, em Viana, bloquearam totalmente a BR 101, no Km 309, próximo ao Rio Jucu, na noite desta quarta-feira (24). O motivo do protesto seria a falta de policiamento na região. Eles atearam fogo em pedaços de madeiras para bloquear as pistas.

Segundo o professor Carlos Augusto, morador do bairro há 37 anos, manifestantes estão exigindo segurança pública. Ele afirma que o bairro possui um alto índice de assaltos. "Todo dia tem assalto. Uma criança foi assaltada hoje à tarde. Não tem policiamento aqui na região", disse.

A auxiliar administrativo Cristina Dutra disse que o bairro está à mercê da bandidagem. "O bairro já foi pacato, tranquilo para morar. Agora há muitos assaltos", finalizou.

Às 22h25, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a pista está totalmente interditada em razão da manifestação. O congestionamento alcança aproximadamente 6 Km nos dois sentidos. Uma equipe da Polícia Militar está no local.

Em nota, a Polícia Militar informou que o policiamento ostensivo é realizado diuturnamente no local por meio de viaturas e ações como pontos de bloqueio e abordagens. A instituição ressaltou que o policiamento é feito com base nos registros de ocorrência, sendo reforçado onde há maior incidência de crime, por isso a importância de registrar o boletim. "Também é importante lembrar que a comunidade pode contribuir para um trabalho ainda mais eficaz da polícia, denunciando ações de indivíduos que agem na região, por meio do Disque Denúncia (181)".

A PRF informou que as 23 horas desta quarta-feira (24) as pistas foram completamente liberadas pelos manifestantes.