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Em Cariacica

Protesto interdita os dois sentidos do Contorno

Moradores bloquearam a via com pneus e atearam fogo. A reivindicação é por transporte escolar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 12:28

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 12:28

Uma manifestação organizada por moradores interditou os dois sentidos da Rodovia do Contorno, na altura de Flexal II, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (15). Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, a interdição aconteceu no quilômetro 292. A via foi liberada por volta de 11h35.
Um grupo colocou fogo em pneus para bloquear a via. A reivindicação é por transporte escolar. O morador Ailton Pereira faz parte da liderança comunitária de Flexal ll. Ele contou que os moradores são contra a retirada do transporte escolar de bairros como Porto de Santana, Vila Prudêncio, Porto Novo, Flexal l e Flexal ll, o que, segundo eles, ocorre desde novembro do ano passado.
"Nós já tentamos conversar com o prefeito, a secretária de Educação e o Ministério Público, mas eles ficam jogando a responsabilidade de órgão para órgão". O morador ainda ressalta que o protesto vai continuar até a chegada de algum responsável para resolver a situação. "Estamos aqui na luta pela escola de qualidade".
O OUTRO LADO
Em nota, a Prefeitura de Cariacica explica que não houve corte de linha.
"Por determinação do Tribunal de Contas, em prol da economicidade, remanejou alunos para unidades de ensino mais próximas à sua residência. Paralelo a isso, atendendo a um pedido da comunidade, está em consulta ao Ministério Público sobre a possibilidade de retomar o transporte escolar público para estes alunos. Informa ainda que a comunidade está ciente deste processo, acordado em reunião no gabinete do prefeito no último dia 2 de fevereiro. A Prefeitura trabalha sob as regras determinadas pelos órgãos de controle que permitem o transporte escolar apenas a alunos que não possuírem vaga a menos de dois quilômetros de distância. Ressalta que em nenhum momento as aulas foram suspensas, realizadas normalmente desde 5 de fevereiro."
 
 

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