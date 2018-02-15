Protesto interdita os dois sentidos do Contorno

Uma manifestação organizada por moradores interditou os dois sentidos da Rodovia do Contorno, na altura de Flexal II, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (15). Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, a interdição aconteceu no quilômetro 292. A via foi liberada por volta de 11h35.

Um grupo colocou fogo em pneus para bloquear a via. A reivindicação é por transporte escolar. O morador Ailton Pereira faz parte da liderança comunitária de Flexal ll. Ele contou que os moradores são contra a retirada do transporte escolar de bairros como Porto de Santana, Vila Prudêncio, Porto Novo, Flexal l e Flexal ll, o que, segundo eles, ocorre desde novembro do ano passado.

"Nós já tentamos conversar com o prefeito, a secretária de Educação e o Ministério Público, mas eles ficam jogando a responsabilidade de órgão para órgão". O morador ainda ressalta que o protesto vai continuar até a chegada de algum responsável para resolver a situação. "Estamos aqui na luta pela escola de qualidade".

O OUTRO LADO

Em nota, a Prefeitura de Cariacica explica que não houve corte de linha.

"Por determinação do Tribunal de Contas, em prol da economicidade, remanejou alunos para unidades de ensino mais próximas à sua residência. Paralelo a isso, atendendo a um pedido da comunidade, está em consulta ao Ministério Público sobre a possibilidade de retomar o transporte escolar público para estes alunos. Informa ainda que a comunidade está ciente deste processo, acordado em reunião no gabinete do prefeito no último dia 2 de fevereiro. A Prefeitura trabalha sob as regras determinadas pelos órgãos de controle que permitem o transporte escolar apenas a alunos que não possuírem vaga a menos de dois quilômetros de distância. Ressalta que em nenhum momento as aulas foram suspensas, realizadas normalmente desde 5 de fevereiro."



